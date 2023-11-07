靠股息也能月入5萬？達人曝存股壓箱寶：殖利率5％起跳

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【旺得富理財網 黃順德】究竟能不能靠著存股特樂活退休？以退休年紀的族群來說，因為更需要穩定的現金流，因此有些退休的投資人會選擇高殖利率的商品作為投資標的。多數理財達人認為，「殖利率5％標配」，近年隨著企業獲利大幅成長增配股息，再加上金融市場震盪，多檔績優股股價出現修正，不少個股現金殖利率上看8％以上。

適合追求「穩」定收入的存股族來領股利創造現金流；華南投顧董事長儲祥生認為，「存股要看殖利率」，其次是波動幅度不能太大，如果金融股波動幅度不大，相對其他類股價位較低，才是存股適合考慮的選項之一。

存股是長期投資的延伸，就像「馬拉松」長跑的投資概念，非短線操作的短跑策略。嘉裕西服前總經理江育誠表示，「準備好700萬現金、挑1檔殖利率5％的ETF就夠了。」初估每年就有35萬的股利入帳，平均月領29,166元，加上每月近2萬元的勞保、勞退，足以樂活退休。

樂活大叔施昇輝瞄準殖利率5％的產品，以台灣國民ETF（0050、0056）為投資標的，兩者的現金殖利率約4％～6％，再加上ETF是由多檔股票組成，可分散風險，就算不幸被套牢，每年仍可穩定領取股息。此外，金控股符合幾十年來每年穩定配息及大到不會倒的特性，也是適合長期存股的標的。

曾經是流浪教師的華倫老師過去擔憂失業，早在2005年就開始存股，對於相關理財經驗也有獨到見解，他對民生消費股情有獨鍾，建議挑選產業龍頭、具定價權、漲價能力強以及市占率高的公司，靠著穩健投資，才能讓資產每年成長，以中華食（4205）、鮮活果汁-KY（1256）、卜蜂（1215）、大成（1210）等為例，這些公司的產品貼近日常生活，每年配發股利殖利率換算至少都有5％以上。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。