興大辦理GEAR-UP向上推昇論壇十周年

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由國立中興大學國際農業中心與美國德州農工大學（Texas A&M University）合辦的「GEAR-UP FORUM向上推昇論壇」，今年邁入十周年，11月6日邀請美國德州農工及東南亞學者參與，以「水、能源和糧食安全」為主軸，同時亦討論未來雙邊如何深化並加強共同研究之模式。

興大國際農業中心與美國德州農工大學長期合作，已建立深厚的夥伴關係。此次論壇以水、能源和糧食安全為主題，探討水安全、能源安全和糧食安全之間緊密相連的關係，而這三領域也是影響人類福祉、減貧和永續發展的重要因素。

主辦單位興大國農中心表示，感謝過去四年來，教育部高教深耕計畫的經費挹注，興大平均每年選送碩博士生5名前往美國德州農工進行短期研究，有助於雙邊研究量能之提升，並提高興大國際知名度。同時，每年至少邀請15位美國德州農工學者蒞校進行專業領域授課及演講，遍及興大農業等系所，受惠學生眾多。

興大校長詹富智表示，興大與美國德州農工已有數年的交流，持續在兩所大學之間建立長期合作關係，十年來致力於各領域相關之研究與合作，期望此種合作模式未來能為亞洲和全球的農業發展和糧食安全做出重大貢獻。

美國德州農工大學Dr. Tim D. Davis則在演講中提及，國際農業發展計畫與研究計畫之不同處及所面臨的挑戰，並指出國家合作組織為農業發展計畫的成功與否的關鍵，且對於發展中國家，教育和技術訓練需求高，可能是擺脫貧窮的重點之一。

泰國農業大學Dr. Tassanai Jaruwattanaphan指出，泰國本土蔬菜消費量呈下降趨勢，而原生蔬菜可提供多種營養，適應當地環境並承受氣候變遷的不利影響，推廣本土蔬菜具有環境永續與保護的價值，有助於更廣泛地討論生物多樣性保護和糧食安全。

中興大學園藝系吳振發教授與其指導之博士生Trac Luu Van Thong指出，氣候變遷加劇農業水和能源消耗的效率，政府參與定價和補貼對於影響作物選擇和資源管理是必要的。

第十屆GEAR-UP FORUM向上推昇論壇，當日參加人數上百人，未來興大也將與美國德州農工大學持續合作，期能以維繫雙方長遠穩定之互動關係為目標，進而產出具體研究成果。