月租1萬6 他苦惱買房要貸550萬 網曝先確認這點

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【中時新聞網之房產網 黃朝郁】每個月花「小錢」租房，還是應該直接「砸大錢」貸款買房，讓不少人難以選擇。一名網友詢問，目前在工作地點附近租房，月租是1萬6千元，買房的話扣掉裝潢、傢俱等，需貸款550萬元，讓他苦惱到底該不該買房，結果其他人算完之後發現，繳貸款的金額只比租房高一點點，無言說「你還不買，傻了？」

鄉民graysun在PTT房屋板表示，父母在高雄有一間屋齡18年的透天厝，而他在高雄大寮上班，若通勤單趟開車需要花45分鐘左右，因此在工作地點附近租房，每個月租金是1萬6千元。

原PO透露，最近在公司附近看到新成屋的透天厝，成交價為1200萬元，而他目前手上有約300萬，爸媽可以幫忙出500萬，扣掉裝潢、傢俱、家電等，需要貸款550萬元來買房，「目前月薪6萬5，不知道現在是不是買房的時機？」

其他網友簡單一算馬上喊「貸550、40年，貸款才1.7W/m，跟你房租差不多，你還不買，傻了？」、「你現在的租金再多一點就有自己的房子不好嗎」、「真的傻了，居然問這種問題，還好有房板」、「爸媽願意出500，很香」。

不過也有人提醒「爸媽願意幫忙不如買市區一點」、「工作不可能被裁員或換工作地點嗎？大寮要噴很難吧，多考慮」、「買是可以，但大寮……你先要確認你的工作地點不會變換，公司不會倒」、「大寮租到16000哦？還以為是高雄市區的租金」。

文章來源：PTT房屋板