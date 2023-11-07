冰封五年，美參院兩黨議員破冰訪華背後

美國參議院領袖舒默率民主共和兩黨議員訪華，美國的輿論說，意義比拜登政府官員訪華大。因為，美議員已經冰封中國近五年。當然，不訪華不重要，在美國的行政立法制衡體系中，國會向來要比白宮「鷹」，他們都比行政部門「反華」的調子更高！在過去五年美國參眾兩會議員「反華不訪華」，因為這是美國兩黨的「政治正確」。然而，現在他們變了，在冰封五年之後，要改變反華面孔去求實際利益，變成了他們當下的「政治正確」。

風向緣何轉變？

領頭的民主黨參議院領袖舒默，一向以「反華」的」鷹派」面孔示眾，由他領頭制定多項限制中國企業的法案。這次訪華前，他也不忘包裝一下自己，說要關注美國的半導體企業在華準入問題，以及美商在華投資環境。不過，他原來是鼓吹「脫鈎」，現在卻要談合作了，便可知道風向變了。為什麼呢？

要搞清楚，自然不能不回顧過去五年的中美「巔峰博弈」。當下，中國經濟實力位居世界第二位，正埋頭苦幹直追「巔峰」。美國則傾盡全力，千方百計地攔截。

現在，舒默訪華了，因為他看到他們輸了。首先，中美貿易戰美國是輸了。大家現在都在問何時打上句號，是不是要等拜登政府正式宣布對華301關稅審核結束。美國貿易代表戴琪說要到年底，但是也有人說應該在11月中美國峰會前，不然不能體現拜登的誠意。其實，美國早一天降低對華高關稅，美國人民早一天得利，對拜登的連任之戰也早一天獲益。中國方面倒不急。

2018年3月22日，時任美國總統特朗普發難，簽署備忘錄根據301條款對華徵收達600億美元進口商品加稅。2018年7月6日，美再對價值340億美元的中國輸美商品徵收25%的額外關稅。隨後於8月23日再對160億中國商品加徵25%關稅。中國商務部發聲明指出，」美國違反世貿規則，發動了迄今為止經濟史上規模最大的貿易戰」。2019年5月5日，特朗普再對另外價值約2,000億美元中國輸美商品徵收25%的關稅。

拜登在競選時承諾當選以後就取消高關稅，但是他食言了。2021年3月29日，他的貿易代表戴琪表示短時間內不會取消對華關稅。直到今年9月22日，她才說希望在年底前完成對華301關稅的審核。還說已通過各種管道表示「渴望」訪華。

美國聯邦商務部統計：2022年，中美貿易額為6,900億美元，其中，美國自中國進口總額為5,388億元，中國自美國進口1,538億美元；美國對華貿易逆差從2018年2,748.3億美元增至3,829億美元。美前任貿易副代表葛雷瑟說：「關稅並沒有絕對影響力」。美國進口商說，增加的關稅由美國企業和美國消費者承擔。

數字還說明，拜登還搞的「脫鈎」也失敗了。據說，美國的商家在逼拜登團隊和兩黨議員，再亂搞，別想得到「政治捐款」。

科技戰讓美國會「進退失據」

中美另一場「巔峰博弈」，是以晶片為重點的科技戰。大家都記得2019年5月16日，華為被特朗普政府納入「實體清單」，接下來於2020年9月14日被台積電徹底斷供晶片，至此之後三年華為無5G晶片可用。不過，戰爭不是從這裏開始，之前還有「中興」。當時，筆者和絕大多數中國人一樣「憂心忡忡」。儘管相信「原子彈都造出來了」，小小的晶片就不行？但是，真以為還要十年八載。沒想到，埋頭三年，麒麟9000S破天而出。以華為被徹底斷供計，這場巔峰決戰的「上甘嶺戰役」打了三年。

既然是「巔峰博弈」，當然不會停。曾被美加無理拘留的孟晚舟說，下一個戰場主要在AI領域。美國的專家說，我們不能認輸。但是，和晶片一樣，AI大市場還是在中國，而且他們「搶跑」了，偏偏我們的工程師明顯不夠。那麼，下一步到底該怎麼辦？美國內部爭論不休。美國國會當下的亂象，正正說明他們「進退失據」。繼續唱反華高調的，認為保住美國霸權就只能封殺中國尤其是高科技這最後一塊陣地；要「破冰」的則說，「傷敵一千自傷一千二」，沒有了銷售應用市場，美國半導體企業「自沈海底」。再說，華為的星閃，6G，已經「遙遙領先」。目前看來，高科技的博弈必然還是中美之爭的的最為重要的戰場。

這五年，美國還輸在軍事領域。美國議員嘴上不會承認，但是心裏明白。中美的軍事實力到底誰強？多數人，包括不少中國人，都說還是美國強。美國的智庫，今年以來也進行過數百次中美大戰的兵棋推演。他們也有「政治正確」，不會說他們會輸，但是，也不敢大聲拍胸脯稱第一，都是說「慘勝」。

其實，70多年前的上甘嶺戰役，已經非常清楚說明，戰爭能力不是武器裝備機械式的列表對比，是包括戰鬥意志和指揮員智慧等全要素的綜合比拚。一句話，要真槍真刀幹才知道！

沒打，就都是紙上談兵。

不過，有幾個基本的重要事實是可以擺一擺。第一，剛卸任的美國參謀長聯席會議主席馬克米利，兩次致電解放軍參謀總長李作成，表明美國無意攻擊中國，他決不允許包括核攻擊在內的各種形式侵犯中國的行為。無疑，馬克米利是理性和專業的軍人，他是為美國服務的，但是，他真實地明白，中國開戰就是美國的災難。他也清楚說明，烏克蘭錯過了停戰的最佳時機。第二，五年來美軍在南海、台海和東海，以及黃海，進行的所謂」自由航行」，無不例外，一點便宜都撈不到。每每，解放軍的軍機軍艦都在第一時間以雙倍的軍力跟監驅離。隨意抵近偵察的時代，已經一去不復返了。第三，解放軍在台海的包括「過中線」、「繞台飛」、「封島」、「懾壓」等等的戰備演訓和戰場建設，美軍不要說做出「介入」、「牽制」等軍事行動，就連「口頭表示」也說不出口了。第四、五角大樓清楚，解放軍憑著美軍還欠缺的「超高音速」導彈系列，完全將沿岸二千公里區域作為有效打擊範圍。而且，軍艦軍機作戰半徑已經延伸到第二島鏈。前不久的美韓加黃海演習，反被我軍「包餃子」，草草收場。第五，還有很多殺手鐧，CL-20已經做成白菜價，全氮陰離子鹽，直流電電磁彈射系統……

未來，就看「十五‧五」。