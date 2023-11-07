臺東縣府產業輔導再升級

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因應近年產業環境需求多元化，臺東縣政府持續協助業者發展，今年一站式更改版輔導網站升級為2.0 版本，並於(3)日舉行輔導成果發表會。縣長饒慶鈴提到，為了更即時提供輔助資訊給縣內業者，縣府今年每季辦理政策資源說明會，也開設共40小時產業輔導課程，並協助20家縣內企業邁向升級轉型，期望陪伴幫助更多在地企業成為臺東特色產業、帶動在地經濟，未來走向國際讓更多人看見臺東。

現場除了發表今年度執行成果、邀請參與輔導的業者蒞臨，展示邁向數位導入、淨零永續及營運升級等面向的規劃藍圖，並由饒縣長為此案計畫的顧問老師頒發感謝狀。饒慶鈴表示，臺東縣產業多為微小型企業，縣府採取積極的行動方案，深入拜訪地方產業、在業者的成長道路上提供最貼心的陪伴。「臺東一站式產業輔導」開辦至今近10年，提供創業、財務、經營、研發等資源，輔導超過700家縣內中小企業成長茁壯，讓中小企業由0持續朝向1的境界邁進。

財經處章正文處長表示，今年度更嘗試透過企業診斷及個案輔導等措施，由顧問輔導業者擘劃出自家發展藍圖，並相繼提出短中長期目標，讓企業更可以合理做資源配置及績效評估。今年共20家縣內企業參與產業升值的加值服務，包括錦鑾商行增加數位化系統以減少人力需求、東太陽製酒辦理產業相關競賽，讓在地產業有更多的曝光機會，而台東黃家蔬果農產行更導入自媒體影音跟購物平台的行銷手法。除了現有的產業加值，縣府更為未來產業的長遠發展做一系列規劃，讓在地業者能在不同環境下成長茁壯。

章正文處長進一步說明，「臺東一站式產業輔導計畫」提供資金融通、經營管理、課程訓練、商機媒合、創新研發、數位轉型等服務管道，不僅為業者帶來

中央及地方的輔導資源，更透過數據描繪臺東產業樣貌。在今年度100家受訪業者比例中，高達47％的業者皆已由二代接班、12％為返鄉創業、另有19％為東漂移居族群，45歲以下的青年經營者佔比達60％，顯見臺東產業正面臨接班換血的重要時機。

此外，縣府因應數位趨勢，由今年起開始建構產業輔導資料庫，落實數據管理，在官方網站提供了便利的政府資源搜尋功能。縣府仍持續落實計畫辦公室產業陪伴的功能，協助業者順利踏上1 到100的成就之路。(相關產業訊息請持續關注：臺東一站式產業輔導網https://bdsone.taitung.gov.tw/、臺東縣一站式產業輔導辦公室粉絲頁https://www.facebook.com/taitungone)