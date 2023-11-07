世芯攻上3字頭 IC設計、生技族群勁揚 19檔大爆發

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台股今（7）日開低後反彈至平盤附近震盪，收盤收在最高的16,684.95點，上漲35.59點，漲幅0.21％，站上半年線，成交量2,163.92億元。

權值股扮演穩盤要角，台積電上漲0.91％，收在555元，聯發科上揚0.68％，收在888元，而聯發科小金雞達發飆漲7.71％，聯家軍揚智更是一路攻高站上漲停。

同時IC設計族群也有好表現，昇佳電子、茂達、尼克森、晶相光漲幅都在4％以上，股王世芯-KY尾盤急拉，一舉站上3,000元整數關卡，股價創下新高。

觀光族群旅展題材延燒，夏都、寒舍漲停作收，老爺知上漲7.90％。

生技股包括合世、安克、中天、合一及鑽石投資等均攻上漲停。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計文曄、寒舍、榮群、昇華共19檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，電子通路類股及觀類股表現亮眼，漲幅分別為2.74％、0.85％，運輸類股表現疲軟，下挫1.11％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有10檔9％以上漲幅，其中9檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為文曄（3036）、寒舍（2739）、鑽石投資（6901）、漢平（2488）、川湖（2059）、三洋實業（1472）、揚智（3041）、夏都（2722）、迎廣（6117）、懷特（4108）。

今日上市股有13檔股票3％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為佳必琪（6197）、中砂（1560）、鈺邦（6449）、漢翔（2634）、宏達電（2498）、建碁（3046）、鼎基（6585）、台南-KY（5906）、泰鼎-KY（4927）、研揚（6579），今日無跌停股。

上市成交量前10名個股依序為矽統（2363）、緯創（3231）、長榮航（2618）、中工（2515）、凌陽（2401）、威盛（2388）、聯電（2303）、開發金（2883）、鴻海（2317）、中鋼（2002）。

上櫃有10檔9％以上漲幅，其中10檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為榮群（8034）、昇華（4806）、華義（3086）、合世（1781）、優群（3217）、安克（4188）、中天（4128）、信紘科（6667）、合一（4743）、飛寶企業（4413）。

今日上櫃13檔股票有3.5％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序勝品（6556）、先益（3531）、迎輝（3523）、倍力（6874）、瑞耘（6532）、南璋（4712）、幃翔（6185）、東捷資訊（6697）、智捷（8176）、世紀（5314），今日無跌停股。

上櫃成交量前10名個股依序為富喬（1815）、松瑞藥（4167）、智擎（4162）、兆利（3548）、宏捷科（8086）、優群（3217）、佳邦（6284）、威剛（3260）、國統（8936）、前鼎（4908） 。