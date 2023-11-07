大陸消防改革5年重特大火災事故 下降35％、殉職165人

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澎湃新聞報導，大陸國新辦7日舉行國家綜合性消防救援隊伍組建五周年記者會會。大陸應急管理部國家消防救援局局長瓊色指出，五年來，大陸重特大火災事故起數下降35％。該部教育訓練司李尚餘表示，5年來，165人在滅火救援等任務中獻出生命、1300多人負傷。 瓊色表示，2018年深化中共黨和國家機構改革中，決定組建國家綜合性消防救援隊伍。這五年，近20萬的隊伍順利完成轉隸移交，明確中央主建、地方主用的重大原則，相繼規畫建設6個區域應急救援中心，布局組建航空救援隊伍和機動隊伍，消防救援站從7032個增加到9657個，力量總規模增至22萬人。

李尚餘表示，五年來，大陸消防救援隊伍職業特點的保障機制和榮譽體系日益完善，社會尊崇度不斷提高。 一方面，中共總書記習近平親自決策隊伍改革建設。一方面，職業保障政策逐步完善。制定推出《關於做好國家綜合性消防救援隊伍人員有關優待工作的通知》等政策文件32個，涉及撫恤政策等方方面面積極進展；各地相繼推出一系列銜接配套的職業保障政策。為消防救援隊伍單獨設立「中國消防忠誠衛士」在內的「全國119消防獎」部級表彰專案，明確參照軍隊政策規定享受有關待遇。最近，消防救援紀念章制度又獲批正式建立，參照軍隊有關政策做法，共設三類七種紀念章，分別是金質、銀質、銅質「消防救援服務紀念章」，金質、銀質、銅質「獻身消防救援紀念章」，以及「重大消防救援任務紀念章」。