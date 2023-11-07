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momo卡併百萬張發卡 雙11網購11／9卡友日回饋加碼直衝14％

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富邦媒（8454）看好雙11期間大批忠實mo粉狂刷momo卡搶回饋，7日宣布雙11再加碼推出11月9日「momo卡友日」限時獨享優惠，除下單指定2,500大品牌享最高8％回饋無上限，11月9日當日累積消費滿額再享額外6％回饋，優惠層層堆疊直衝最高14％回饋。

網購神卡「momo卡」即將突破百萬張發卡大關，除了攜手歷年最多、2,500大品牌如Estee Lauder雅詩蘭黛、SAMSUNG三星、幫寶適、白蘭氏等，祭出最高8％回饋無上限；11月9日更將加碼推出「momo卡友日」寵粉，當日累積消費滿11,111元再享額外6％回饋（上限1,111元）。

momo也同時分享今年momo卡「2,500大合作品牌必買清單」，讓卡友們跟著優惠走！像是入秋美妝必囤「Estee Lauder雅詩蘭黛」小棕瓶歡慶鐵粉組、暖身慶首日狂賣超過2千組「湛盧咖啡」經典獨家．綜合風味手沖精品濾掛式咖啡、家有嫩嬰必囤首選「幫寶適」2023新升級一級幫黏貼型紙尿褲／尿布8箱、居家囤貨必備「五月花」厚棒抽取式衛生紙、平價時尚配「OWNDAYS」SNAP系列磁吸式兩用鏡、秋冬熱飲保溫「膳魔師」不鏽鋼彈蓋保溫瓶＋大口徑真空食物燜燒罐。

此外，推薦親朋好友申請加入momo卡行列，並完成首刷，推薦者可再享每卡最高350元mo幣回饋。

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