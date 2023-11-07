興大開發「智慧農業前瞻預警平台」產學合作生產AI低碳米

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在國科會科創計畫支持下，由中興大學基資所特聘教授朱彥煒所帶領的「AIMIA阿米亞團隊」，7日發表「智慧農業前瞻預警平台」，結合人工智慧演算法辨識作物生理特徵，可即時反映水稻植株生長狀態，並在10～15秒內，提供使用者灌溉栽培建議，實驗證實可有效減少灌溉用水20％。

AIMIA阿米亞團隊今年已成功與彰化米屋企業合作，實作出6公頃的「AI低碳米」，未來將逐步擴展至彰化米屋企業全產區逾1,400公頃。

朱彥煒表示，水稻為台灣重要糧食，全年栽培面積約22萬公頃，是栽培面積最廣的作物，農民經常根據個人經驗，判斷灌溉時機和用水量，儘管具有豐富經驗的農民，可生產高品質、高產量的稻米，然而，各地氣候相異，經驗無法複製，近來氣候變遷加劇，更讓過去建立的栽培經驗失準。整體而言，目前的農業栽培仍然缺乏客觀，且低成本的評估體系。

阿米亞團隊所開發的「智慧農業前瞻預警平台」，是國內第一個發展以作物生理為主的決策平台，藉影像技術取代高精密儀器，使用者透過個人智慧型手機，拍攝水稻田區照片，上傳至「智慧農業前瞻預警平台」，系統後台會將照片轉換成多樣光譜資訊，並提取重要生理特徵，運算10~15秒後，回傳最適化灌溉栽培決策給使用者。

朱彥煒指出，一般慣行農法湛水時間較長，透過「智慧農業前瞻預警平台」最適化灌溉栽培決策，以客觀的數據協助使用者判斷灌溉的時間點，以及須灌溉的高度，可提升水資源利用效率，並減少水田狀態下的甲烷排放量。

以全台每年稻田灌溉用水約62億噸估算，可節約逾12億噸水資源，同時節省馬達抽水耗電約1.65億元，相當於減少3.15萬噸二氧化碳排放。

此外，最適化灌溉栽培參考自國際稻米研究所，以減少水田甲烷排放30％估計，約可減少全台每年18萬噸二氧化碳排放，相當於565座大安森林公園碳吸附量。

米屋企業董事長陳肇浩表示，今年1月起，與興大合作，建立約6公頃的商用稻作區示範場域，在第一期稻作中約產出36公噸稻米，「智慧農業前瞻預警平台」的辨別準確率達92％，且可減少20％灌溉用水；同時，產量及品質維持與慣行栽培一致，生產過程中，卻更加省水、節能與減碳，符合ESG企業永續精神。

阿米亞團隊自2019年起，在興大農業試驗場執行相關試驗，2021年與霧峰農會合作，進行4分地的先期試驗，達到符合標準的初步成果後，今年與米屋企業合作，未來也將持續致力與各農試單位合作，提高水資源的利用效率，推動農業的永續發展。