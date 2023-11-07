說說中國人「血脈覺醒」買金的故事

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

漲、漲、漲，金價持續飆漲，股市的黃金板塊也迎來連漲，雖說疫情三年不少金店營收和淨利潤雙雙下滑，但在疫後逐步復常後，根據周生生、周大福、老鳳祥等幾大名牌金店上半年財報，營收及淨利潤都有不錯的增幅，在近幾年中算不錯的增長。

2023年，黃金飾品屢破人民幣600元大關，實在是「不划算」為何金店仍門庭若市？

事實上，黃金對於中國老百姓來說是不可或缺的存在，記者更觀察到，黃金市場的受眾，年齡在不斷下降。

為何如此？不少網友笑稱，中國人到了一定年齡，就會「血脈覺醒」愛上黃金。

黃金飾品真的很土？市場在下沈，消費者不再是中老年

隨著各種社交軟件的興起，不少網友喜歡在平台發布「購物分享」視頻或圖文貼，「首飾」便成了「購物分享」中的重要一環，往往一些大博主的影響力，會「一不小心」帶火那些被分享的首飾，勾起年輕人的購買欲，品牌賺的盆滿缽滿，消費者亦戴得靚，買得開心。

自然，年輕人覺得「土」的一些老牌金店也想分這一杯羹。

如何讓年輕人不覺得黃金「土」？如何讓黃金飾品年輕化？這成了金店想成功「攻獲」年輕市場的首要問題。

周大福率先下沈市場，2016年周大福推出潮牌珠寶MONOLOGUE，2017年推出輕奢婚嫁品牌SOINLOVE，宣布成立風投基金C Ventures，直接將目光聚焦在中國的新興消費群體，2018年，正值內地社交軟件「小紅書」種草風口正熱（種草：介紹一些產品的優缺點，給網友分享好物，以此提高消費者消費欲），鄭志剛大手一揮，投資小紅書，並開始深度發掘年輕人的需求，尋找網紅種草周大福的產品，並不斷跨界合作，與迪士尼、漫威、大英博物館、蠟筆小新、三麗鷗等推出各種卡通可愛或復古或具有情懷的轉運珠、吊墜等。

這一仗，周大福贏了，巧妙的設計讓品牌「溢價」都顯得「合理」了起來，像是轉運珠，大多都為1克左右，價格卻是1,700元以上，問及為何這麼貴？店員往往會說「5G工藝，怎麼戴都不會變形，很硬啦！」這也讓黃金市場迎來了顛覆性的變化，打破了年輕人覺得黃金「土」的刻板印象，紛紛獻上薪水，更自我「洗腦」地表示「反正錢也要用，換成黃金，保值還能戴，四舍五入等於沒花錢」。

據小紅書數據統計，搜「周大福」詞條，相關筆記數量近200萬條，掀起一陣「是閨蜜就一起買黃金」、「男朋友別送些沒用的東西了，送黃金」的一股熱潮。

老牌金店放棄中老年市場了嗎？

答案是不可能的，「既要都要」才是「生財之道」。

周大福仍專注婚嫁市場，龍鳳鐲等結婚金器依舊做得風生水起，更推出「傳承系列」吸引了不少寶媽或中老年消費者購買，以此「世代傳承」。

黃金市場的新城鎮計劃－「任何一個中國人都別想避開黃金」

根據《中國金飾消費趨勢洞察》，在當下金飾消費中，消費者更在意的事金飾所蘊含的「傳承價值」、「社會環保意識」以及「自我表達」，其中自我表達越來越成為消費者進行金飾消費的關鍵。

而在一些五六線城市的小縣城，人口不過100多萬，一年GDP不足300億元，一條街上卻開出了七八家黃金店。

為何會出現縣城卷金店的現象？

記者了解到，黃金的「價值」在縣城中要大於大城市，這往往與社會屬性以及傳統文化有關，中國婚嫁文化中，不少人覺得「娶媳婦要三金或五金」（三金：金項鏈、金戒指、金耳環；五金：除了項鏈、戒指、耳環，還有吊墜、和手鐲）認為這是尊重女方的表現，買金亦保值。

零零總總算下來，少則2～3萬，但一個普通小康家庭在「人生大事」前是極其願意支付這筆開銷的。

而在大城市的婚宴中，不少家庭對三金沒有太多的固執，也「有得商量」、「有得選擇」，不少大城市的年輕人結婚會選擇一枚鑽戒或一些奢侈品牌的飾品，像是梵克雅寶的四葉草手鏈或寶格麗的「彈簧」項鏈，材質不過是K金或貝母，買的就是「品牌」並不在意其保值程度。

買基金不如買黃金－什麼！我戴了五年的金手鏈

回收還賺了兩千塊？

根據資料顯示，現如今，不少年輕人相對於基金，更喜歡「投資」黃金。原因其一，過去幾年基金走勢跌宕起伏，早已沒有當年「日進鬥金」之勇，不少年輕人笑稱，兩年前買的基金，虧得連「褲衩子」都不剩。

年輕人們隨即進而轉向了投資實體黃金，至少看得見、摸得著，若是買黃金飾品，雖說有工費，但佩戴起來，裝飾價值直接拉滿，有人表示「即使黃金暴跌，至少我還剩了這個金手鏈，戴幾年也戴回本了吧。」

更有一網友告訴記者，2017年280元一克買的15克左右的黃金手鏈（總價值約為：4,200元），前幾日根據回收價435元每克賣出去，居然還賺了2,595元，他說「戴了5年，還賺了2,595元，這在低收益的銀行存款和高風險的股票投資之間，是最穩妥的中間路線了！」

黃金市場已經拿下了年輕人的錢包，市場不斷變化，金店為帶動消費者來消費各種「手段」亦是層出不窮。總之，消費者在理性消費下，買的開心，這何嘗不是雙贏呢？