好康！勞動部發10萬還月給8千 申請條件曝

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【旺得富理財網 黃順德】勞動部從2019年起推動「投資青年就業方案」，協助青年就業並提升薪資，今（2023）年5月更推動第2期，結合11個部會資源，強化在校職涯引導，擴大優質產學合作，引導跨域學習及數位人才培育，並推動48項措施，計劃在未來4年內投入160億元，協助80萬名青年就業。

相關規定包括獎勵對象為15歲至29歲，參加產業新尖兵試辦計畫指定訓練課程之本國籍失業青年，每月訓練總時數需達100小時以上，且訓練期間應至少30日；此外，依法領取失業給付或職業訓練生活津貼期間，不得領取學習獎勵金。

勞動部推出「產業新尖兵」計畫，訓練職類涵蓋電子電機、工業機械、數位資訊、綠能科技及國際行銷等五大領域，年輕族群除了學習到重點產業技能，還可跨域學習，參加計畫者，勞動部還提供最高10萬元的訓練費補助，以及每月8,000元學習獎勵金，減輕參訓負擔，計畫開辦至今已培訓超過3萬名青年，成功投入重點產業就業。

28歲的蔡芷琳原本在新竹地區連鎖醫療業擔任業務，透過勞動部桃竹苗分署，參加「產業新尖兵計畫」，不僅拿到10萬元訓練費用補助，還有8,000元學習獎勵金，成功跨進金融業擔任儲備主管，兩年來除晉升為襄理，年薪也超過百萬。

銀行人士也指出，隨著數位金融的崛起，近年來金融業在人才的專業要求上，不再局限財務金融、商管領域，而是廣納理工、資訊等領域的青年專才加入，像蔡芷琳參加「產業新尖兵」課程，也有加分效果。