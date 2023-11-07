《汽車股》GR86訂單破3000台 新增車型升級安全系統

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【時報記者葉時安台北報導】TOYOTA GR86自2012年導入台灣市場後，累積訂單超過3000台，為Toyota最經典的後驅跑車指標車款。總代理和泰車(2207)在2023年11月7日推出全新TOYOTA GR86自排與手排Brembo等級，以及手排等級新增EyeSight安全系統，提供熱血車主更安全與樂趣的操駕體驗。

GR86在自排與手排車型均導入了Brembo前四後二的多活塞卡鉗，提供出色制動表現，讓剎車更加可靠。此外，搭配Sachs所調校的避震器。

提升全方位安全防護上，在GR86在手排等級更導入了EyeSight安全系統，提供ACC主動式車距維持定速系統、PCB預警式防護系統、LDW車道偏離警示系統、HBA智慧型遠光燈自動切換系統等功能，為駕駛者提供了更全面的主動安全保護。此外，GR86全等級均標配的BSD盲點偵測警示系統、RCTA後方車側警示系統、倒車影像輔助等安全警示，以及7SRS氣囊，將為乘客提供完善的保護，為駕駛者提供更安心的行車體驗。

價格上，GR86 6MT為167萬元；GR86 6MT Brembo為172萬元；GR86 6AT為168萬元；GR86 6AT Brembo為173萬元。