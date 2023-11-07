能源業唯一獲得「淨零標章」認可 泓德能源20％減碳獲升級

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世界氣象組織（WMO）提出全球升溫加劇的警示，全球紛紛追求淨零目標，力求將升溫控制在攝氏1.5度內，為地球增加應對氣候危機之韌性。泓德能源不僅致力發展再生能源事業、提供淨零解方，更在企業營運中落實淨零。除了連續兩年獲得「台灣淨零行動聯盟」（TANZE）之「淨零標章」認證，今年更以20%減碳成果通過升級審查，獲頒「銅級標章」，成為唯一一家榮獲淨零標章肯定的能源企業！

泓德能源董事長謝源一很感謝台灣淨零行動聯盟的肯定，並表示泓德能源自2016年成立即秉持「開發與生態兼顧、企業與社會共榮」原則，追求公司的永續發展。對外提供長期且穩定的再生能源、提升社會能源韌性等方式來助攻台灣「2050淨零」目標；對內以公務車電動化、辦公室轉供綠電等方式來實踐減碳，「讓淨零不只是口號」。截至今年5月底，泓德能源台北總部與台中辦公室分別達到RE90與RE70的綠電使用率，並承諾2025完成台北總部淨零、2030全台辦公室據點淨零。

為響應《巴黎氣候協議》（Paris Agreement）與台灣2050淨零排放目標，台灣永續能源研究基金會（TAISE）與中鋼、中鼎和中華電信等企業成立台灣淨零行動聯盟，號召組織經由「承諾」及「達成」兩階段方式，並經第三方認證，分階段達成淨零碳排目標，為地球的氣候變遷和永續發展做出貢獻。經專家審查確證申請機構「承諾」的淨零行動方案、預達成之各年度目標，即可獲得淨零「綠級」標章；申請機構若「基準年排放量減少20%」可升淨零銅級標章，若「基準年排放量減S少40%」可升淨零銀級標章；若經查證「100%達成淨零」則可獲得淨零金級標章。

在今年通過淨零標章審查的22家企業中，泓德能源是唯一因減碳達20%，獲升級淨零銅級標章的企業，由該聯盟主席、台灣永續能源研究基金會董事長簡永新大使，與環境部氣候變遷署副署長巫月春共同頒獎。泓德能源未來將採取的淨零行動會透過官網與社群媒體等平台完整揭露，希望能夠影響與鼓勵更多組織和個人加入減碳行列，一同奔向淨零目標。