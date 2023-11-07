看好3D列印市場潛力 普羅森科技多元佈局

3D列印知名業者普羅森科技除了打造創新的產業生態系之外，布局前端整合，從3D圖檔的來源開始，普羅森提供PIXUP平台，讓設計師放上自己的模型作品，買家可以在上面下載，目前是全英文的網站，每月約一千次的下載量；普羅森還有與不同掃描機廠商合作、提供使用者全流程的服務，其中如大陸的知象光電和牙科口掃機3Shape、Medit，都是重要的合作廠商。

數位庫存管理是大家對3D列印期待，除了牙科應用，未來還可發展電影場景設計，好萊塢電影影集中的道具就使用普羅森的機台列印，建築模型、鏡框或工業產品設計、公仔模型的娛樂產業，這都是普羅森科技總經理吳彝任感到很有興趣的市場，未來還有機會在醫療輔具類、矯正鞋墊等，像是用比較堅硬的材料與晶格結構來製作鞋墊，可達到輕量化且穩定的特性，再來還有引擎車用。取代舊有的流程，經營新產業的創新發展，3D列印不是工業革命，只是漸進改造社會，過去一萬件以下用射出成形，將漸漸被3D列印所取代。

3D列印這五年以複合成長率25%在成長，市場規模2022年約落在220億美金，而普羅森科技是台灣最大的3D列印公司，而且是在疫情衝擊下受惠的產業。其實3D列印有很多的發展線，而機台只是其中一個領域，如果包含衍伸性產品及服務，市場是非常龐大的。

目前普羅森科技台灣地區員工將近200人，另外還有東莞廠房，主要生產消費型機台。台灣備有三條產線，目前以生產專業機為主，台灣主要出產專業機的材料，公司規模看起來雖大，但比起同業還是有很大的發展空間，另外，還有研發部在研發齒模、骨板、新品研發跟測試機、各種不同的樹脂。去年開始有新倉庫，後面有兩條生產線在生產專業型機台及測試區。就任中華民國3D列印協會第六屆理事長的普羅森科技總經理吳彝任看好3D列印市場的潛力，目標帶領公司2025年上市上櫃。