電動車產業鏈主題業績發表會 11／20起登場

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證交所與群益金鼎證券將於11月20日至21日，共同舉辦「電動車產業鏈」 主題式業績發表會，邀請智伸科（4551)、車王電（1533）、鴻華先進（2258）及東元（1504）等4家公司，分享近期公司財務業務情形、產業最新動態與發展。

證交所表示，此主題式業績發表會，期待能展現電動車產業鏈的競爭優勢，並提升公司資訊透明度，另也邀請工研院產科國際所，就全球汽車整車暨電動車產業回顧與展望進行專題演講。

證交所指出，我國於111年3月正式公布「臺灣 2050淨零排放路徑及策略總說明」，提供至 2050年淨零之軌跡與行動路徑，以促進關鍵領域之技術、研究與創新，引導產業綠色轉型，帶動新一波經濟成長。

其中「運具電動化及無碳化」為「臺灣 2050 淨零轉型」的12項關鍵戰略之一，故證交所本次以「電動車產業鏈」為主題，邀請4家公司參與業績發表會，與投資人分享近期公司財務業務情形。

證交所表示，為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息管道，持 續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會。

另自 112 年起上市公司每年須擇一 場次就受邀參加之法人說明會申報會議影音資訊，且於申報上傳之中英文簡報檔中詳實說明會議 簡報之相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。