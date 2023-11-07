博客來「雙11」買一送一單元最受歡迎

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博客來即日起至11月12日「雙11購殺令」每日主題優惠，強打「買一送一」、「美好生活選物111點OPEN POINT免費換」、「大組囤貨」專區，精選商品3折起，21家銀行支付，最高11％回饋。

11月9日「MUJI無印良品館」推出不限金額85折，11月10日電子書／有聲書全館滿599元再9折，暢銷千品88折、特談99元起。

雙11週(11月7日-11月12日)連續五天整點搶11元起夯品，會員日(11月7日-11月8日)全站分級滿千88折起，滿2000元送200元E-Coupon。雙11限定(11月11日-11月12日)全站滿千88折，累計滿萬登記送千。

博客來指出，雙11活動開紅盤，以「買一送一單元」最受歡迎，像是【EZlife】立方時間管理學習定時器、直角三角文件邊角夾(10入裝)都是人氣選項，帶動居家雜貨類型業績較去年同期成長5成。

3C家電主打筆電、閱讀器，雙11期間主打品平均下殺6到8折，再搭配買筆電不限金額領券折1111元，買平板電腦＆電子書閱讀器滿1萬領券折1111元。

雙11加持，圖書商品表現亮眼，《神奇柑仔店》系列10月26日出版新作《冒牌的長髮公主餅乾》與《忍者薑片的正面對決》獲得熱烈反應，甫推出就佔據童書暢銷榜第一、二名，宮崎駿的新片《蒼鷺與少年》引領，改編原作《你想活出怎樣的人生？》登上月圖書總榜冠軍。

此外，2024年的桌掛曆也成為今年雙11的熱門商品，尤其是與繪本作家和藝術家合作的產品備受關注。如，陳又凌與國立故宮博物院合作的《從前從前皇帝有個動物園(親簽)＋掛曆》組合，有趣嶄新的視角重新看待歷史與動物，更與博客來推出獨家套組，單週累銷百套，韓國年度童書《農夫月曆》加贈桌曆，樸實的手繪插圖深得消費者喜愛。政府單位則有開賣至今熱銷不墜的農業部林業及自然保育署《奇幻之森》、海洋委員會海洋保育署《海的棲家》，以及11月1日開賣的《農業部：2024臺灣好食農產週曆》。

博客來「雙11購殺令」活動，進入活動高峰，整點搶「11元夯品」，11月7日-11月12日每日上午11點、中午12點，下午2點整點限量推出11元、111元、到1111元秒殺夯品限時下殺。