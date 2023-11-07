清心福全X三麗鷗聯名11月重磅回歸

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堪稱地表最萌的可愛教主Hello Kitty，即將在2024年迎來50周年生日，這次與手搖飲料品牌清心福全強強聯手，更加入三麗鷗家族同樣有超高人氣的布丁狗、帕恰狗，一口氣推出六款聯名加價購商品，要好好滿足清心福全與三麗鷗粉絲們。

暨2017年清心福全首度與Hello Kitty合作，就掀起了一波搶購收藏的熱潮，活動結束後也讓眾多網友敲碗許願，「希望Hello Kitty再度回歸」、「期待下次和三麗鷗家族合作」寵粉的清心福全都聽到了！今年重磅推出多款三麗鷗聯名合作商品。

這回三麗鷗超萌旅行團來襲，粉絲們準備好行李、準備好可愛、準備好清心，一起和Hello Kitty、布丁狗、帕恰狗一起度過最可愛的季節，展開一個粉色系秋日郊遊，無論你是可愛控、療癒控，還是美味控，這次可千萬不能再錯過期間限定商品囉！

除了9款Hello Kitty、布丁狗、帕恰狗圖像紙杯，從11/1起超萌出擊！清心福全首波推出【極限量】加價購，三麗鷗絲圈刮沙地墊，把可愛俏皮帶回家，將髒污風沙留外面。馬卡龍色系真的是療癒又繽紛，採用環保PVC材質止滑耐磨、高彈絲圈經久耐用，每一款都想帶回家！

接下來還有粉絲們絕不能錯過的超萌生活小物分別是「聯名恰好瓶2.0」、「玩偶飲料提袋」、「二合一抱枕兼頸枕」、「帆布包+小零錢包」以及「全彩金蔥貼紙」……等等。

這回特別改版的恰好瓶2.0，頭蓋刻有Hello Kitty及布丁狗的圖像，底蓋增加了防漏矽膠墊圈，瓶身也配合這次的聯名做出立體浮雕，高度更是從原本的20.8公分提升到22公分，使用上也更順暢，整體使用了PP（聚丙烯）的材質，耐熱溫度0-95度C，加購價只要38元，日後回購飲品還能折價5元，飲料控真的不能錯過，光想到就讓粉絲們滿心期待啊！

聯名期間還推出兩款限定飲品甜蜜上市，第一款是「相思紅豆奶茶」醇厚芳香的錫蘭紅茶，加入鬆軟飽滿的台灣在地紅豆，滿滿紅豆代表滿滿相思，綿密柔軟的口感，好喝到讓人魂牽夢縈，懷念美好指數100%；第二款則是「珍珠琥珀黑糖鮮奶」以傳統工法拌炒熬煮而成的黑糖，溶入香醇鮮乳，再加入Q彈綿密的珍珠，成就琥珀交織、醇醲豐潤的絕倫口感，適合喜歡甜蜜的飲料控，喝一口整個都被療癒了，好心情指數100%。