《基金》柏瑞投信：2024聚焦科技多重資產基金 配置「數位收租力」

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【時報記者任珮云台北報導】美國公債殖利率高檔盤旋和地緣政治不穩定，全球金融市場近來起伏震盪。柏瑞投信表示，美國經濟表現強勁、貨幣緊縮即將接近尾聲，加上科技業基本面持續改善，科技板塊的長線多頭格局並未改變。若要全方位參與科技商機，可採用柏瑞科技多重資產策略，創新打造科技股票、科技債券和科技REITs三合一投組，以收益資產為基底、追求科技長期成長潛力和報酬機會。

柏瑞投信指出，儘管近期遭遇逆風，以科技股為主的那斯達克指數今年來截至10月底還有逾2成漲幅，仍處於牛市階段。觀察當前多項尖端科技技術已同步成熟、可互相結合，相關應用亦陸續推出(如生成式AI聊天機器人)並轉向商用化(獲利能力)，顯見科技業已具備把創意和新技術進一步轉換成實際營收數字的能力。在堅實的基本面支撐下，科技股的本益比實仍高貴不貴、或僅在起漲階段。

柏瑞投信投資顧問部協理李易修表示，科技創新已成為改變各行各業遊戲規則的關鍵因素，其於金融市場引領趨勢的態勢明顯。市場雖持續觀察評估科技業巨擘近期財報數據，但以長期眼光來看，科技發展只會越來越進步，不會被短期市場波動干擾而停滯。例如2020爆發新冠疫情反倒帶動視訊會議和遠距教學興起、雲端計算及資料儲存服務等需求遽增，科技產業亦因此迎來數位轉型商機大爆發。

若要搭上科技浪潮的投資契機，柏瑞科技多重資產基金預定經理人邱紹驊表示，可透過柏瑞科技多重資產策略，由科技股打頭陣，搭上「成長爆發力」，鎖定關鍵資訊科技，聚焦科技股的數兆元創新商機，全面網羅科技股長期成長的機會。接著再以科技債券建構「優息防禦力」、穩固投資組合地基，進一步提升投組效率、同時降低波動度。

柏瑞科技多重資產基金最大的亮點就是擁抱「數位收租力」，近年來由於AI創新驅動數位不動產出現跳躍式成長，包括資料中心、通信電塔、物流倉儲等科技REITs的需求熱絡，藉由布局3大題材的科技REITs，不只可當公司股東，還可成為科技巨擘的包租公。最後再加上獨家「市場風險溫度計(RDS)」的防禦機制，解決傳統單一資產配置、無下檔保護機制的痛點，凝聚完整的科技板塊戰鬥力。

柏瑞投信投資顧問部協理李易修指出，長期來看科技股票過去的表現遠勝其他產業。而科技REITs由於擁有優異的需求前景，使其股息成長率及價格增值力遠優於整體REITs。此外，任一時間投資科技債之風險報酬表現亦較佳。根據統計自2006/12/31~2023/8/31，科技債投資組合的滾動3年報酬率均值為21.8%，優於一般投資等級債的12.3%。

柏瑞科技多重資產基金將於11月24日展開募集，聚焦科技相關產業的投資機會，投資區域涵蓋全球，藉由股票、REITs和債券三大類資產的常態性投組配置，輔以風險防禦機制，尋求多重收益來源和資本增值的機會。該基金保管機構為中國信託商業銀行，並提供新台幣、美元、人民幣等計價幣別的選擇。