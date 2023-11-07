路透：Meta禁止政治廣告商使用生成式AI廣告工具

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科技企業Meta發言人今天說，公司正禁止政治廣告商利用其新的生成式人工智慧廣告工具；此舉切斷了競選活動利用它的機會。國會議員警告，這些工具可能加速選舉錯誤訊息的傳播。

路透社報導，社群平台臉書（Facebook）母公司Meta尚未在廣告標準的任何更新中披露這項決定。這套廣告標準禁止使用已被事實查核夥伴拆穿的不實內容做廣告，但似乎沒有專門針對人工智慧的規則。

Meta目前是全球第2大數位廣告平台。Meta上月才剛宣布要開始擴大廣告商使用人工智慧廣告工具的範圍，這些工具可根據簡單的文字提示，立即創造背景、調整圖像，以及輸出各種不同的廣告文案。

這些工具最初僅供一小部分廣告商自春天起使用。Meta當時表示，預計明年向全球所有廣告商推出。

去年底，OpenAI的聊天機器人ChatGPT首次亮相就掀起熱潮，這種聊天機器人可就問題與其他提示，提供類似人類撰寫的書面答覆。數月來，Meta和其他科技公司也競相推出生成式人工智慧廣告產品和虛擬助手。

到目前為止，這些公司對相關系統幾乎沒有發布有關安全防護的資訊，這使得Meta關於政治廣告的決定成了業界迄今最重要的人工智慧相關政策選擇之一。

大型企業Alphabet旗下的Google（谷歌）是全球最大的數位廣告公司，上週宣布推出類似的圖像客製化生成式人工智慧廣告工具。

Google發言人告訴路透社，公司將列出「政治關鍵字」清單，阻擋清單上的字被用來當作提示詞，藉此將政治排除在產品使用範圍之外。

Google還計劃在11月中旬更新政策，要求與選舉相關的廣告，若含有「不真實描繪實際或擬真人物或事件的合成內容」，須對外揭露。

持有圖片分享應用程式Snapchat的Snap公司和短影音應用程式TikTok都禁止政治廣告；前身為推特（Twitter）的X平台則尚未推出任何生成式人工智慧廣告工具。

Meta最高政策執行長克萊格（Nick Clegg）上月說，在政治廣告中使用生成式人工智慧「顯然是我們需要更新規則的一個領域」。

克萊格在英國最近舉辦人工智慧安全峰會前提出警告，政府和科技公司都應為人工智慧技術可能被用來干預2024年選舉一事做好準備，他呼籲特別關注「從一個平台轉移到另一個平台」的選舉相關內容。

他稍早告訴路透社，Meta正阻止使用者導向的人工智慧虛擬助理創建公眾人物的擬真圖像。今年夏天，Meta也致力開發一套系統，替人工智慧生成的內容添加「浮水印」。