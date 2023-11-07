勞保、勞退、國保退休三條錢可以同時領！快來看資格符不符合

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【旺得富理財網 黃順德】多數人誤以為勞保、國民年金的老年給付只能擇一請領，但實際上並非如此，兩項老年給付也可以同時領，加上勞退金，若退休時若有累計勞保年資、國保年資，以及勞退個人專戶資金，最多一次可領三筆錢，一文秒懂三大退休保障。

▲勞保旨在保障勞工在職生活

勞保投保對象是15至65歲的「在職勞工」，透過雇主或是職業工會投保。滿足「離職退保」、「已達法定退休年齡」的勞工，勞保「年資滿15年」可選擇月領老年年金或是一次請領老年一次金；勞保「年資未滿15年」只可選擇老年一次金。月領年金可「活到領到老」。

勞保老年年金給付依下列2種方式擇優發給，「平均月投保薪資」指加保期間最高60個月的月投保薪資平均。

（一）平均月投保薪資×年資×0.775％+3,000元。

（二）平均月投保薪資×年資×1.55％。

若提前領勞保老年年金，每提前一年領就減領4％，最早可提前五年，減額20％；若延後領，則每延一年增領4％，最多延後五年領，增領20％。

老年一次金給付：給付金額＝平均月投保薪資×給付月數。

勞保年資合計每滿1年，按平均月投保薪資發給1個月。保險年資未滿1年，依實際加保月數按比例計算；未滿30日者以1個月計算；超過60歲以後的保險年資最多計5年。

▲勞退旨在保障勞工退休生活

勞退投保對象為雇主須每月為「在職勞工」提繳至少薪資6％至勞保局設立的勞工個人退休金專戶；勞工也可以選擇自提最多6％。勞工只要年滿60歲，無論是否在職都可以請領。工作年資未滿15年者，只能請領一次退休金；工作年資滿15年以上，可以選擇請領月退休金或一次退休金。

1.領取月退休金：將個人退休金專戶內累積本金及累積收益金額，依據年金生命表，以平均餘命、利率等因素計算每月應核發退休金金額，分期按季發給。

2.領取一次退休金：以核定時已提繳入專戶的本金及累積收益合計為準，累積收益金額除已分配入專戶的收益外，尚未分配期間的收益，以申請當月勞動部勞動基金運用局公告最近月份的收益率，計算至申請當月止。

▲國民年金旨在保障其他社會保險以外的國民

國民年金（國保）對象是25至65歲無參加勞保、農保、公教保、軍保，無領取社會保險老年給付，且在國內設有戶籍的民眾，會被自動納入投保。曾參加國民年金保險並有繳保費、有累計年資，滿65歲就可請領老年年金給付。

請領老年年金給付的給付金額，依A 、 B二式計算後擇優計給；月投保金額目前每位被保險人皆為18,282元。

A式＝（月投保金額×保險年資×0.65％）+ 3,772元

B式＝ 月投保金額×保險年資×1.3％

此外，有欠繳保費、領取社會福利津貼、其他社會保險的老年給付等情形者，不得選擇A式計算。