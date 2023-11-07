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環狀線晚間成「無人車站」？ 新北捷運局：不可能

  • 中時即時 陳慰慈
民進黨新北市議員黃淑君指環狀線板新站昨晚無站務人員與隨車人員，僅剩一名保全，批環狀線人力不足成了「無人車站」。（新北市議員黃淑君提供）
民進黨新北市議員黃淑君指環狀線板新站昨晚無站務人員與隨車人員，僅剩一名保全，批環狀線人力不足成了「無人車站」。（新北市議員黃淑君提供）

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民進黨新北市議員黃淑君昨晚10時接獲民眾檢舉，稱新北環狀線晚間很危險，因為板新站跟新埔民生站無站務人員與隨車人員，僅剩一名保全，批環狀線人力不足成了「無人車站」，對此，捷運局長李政安回應，理論上不可能無人，會去查明。

黃淑君今在議會總質詢詢問，環狀線今年已交由新北管理，北捷全面撤場，「目前新北營運有出現任何狀況嗎？」李政安回應：「一切正常」。

黃淑君憂心表示，環狀線跟中捷一樣都是無人駕駛，若如同今年5月中捷發生工安意外，該如何因應？李政安說，公司已有管理手段，包括隨車人員及監視器，還有加強進線巡查，另年底會把月台旁的緊急按鈕完成，明年3月會把列車上按鈕完成。

黃淑君接著說，你剛提到環狀線有隨車與站務人員，請問環狀線現在10點過後哪幾個是無人車站？李政安一頭霧水，強調環狀線月台一定有人。

但黃淑君表示，昨晚板新站跟新埔民生站都無站務人員與隨車人員，僅剩一名保全，保全稱，這兩站超過晚上10點就沒有站務人員，如公務員領薪不在職位上必須究責，李政安說，會去進一步了解。

黃淑君說，環狀線不只無人駕駛還是無人車站，北捷先前人力全都離開，只剩一個人但搞不清楚狀況，後來也離開了，太不可思議了，李政安回應，還是有保全非無人，要議員不要誤導，至於安全問題會後會去查明，民進黨議員許昭興批李「硬凹」。

李政安指出，環狀線目前有400名員工、100名是外包的，新北接管後運量持續增加，每日都6萬人，並提供更安全便捷的搭車環境。黃淑君發現站務人員是外包的，新店、板橋等處都缺站務人員，拜託捷運公司調整薪資，讓大家想來新北市工作。

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