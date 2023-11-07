環狀線晚間成「無人車站」？ 新北捷運局：不可能

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民進黨新北市議員黃淑君昨晚10時接獲民眾檢舉，稱新北環狀線晚間很危險，因為板新站跟新埔民生站無站務人員與隨車人員，僅剩一名保全，批環狀線人力不足成了「無人車站」，對此，捷運局長李政安回應，理論上不可能無人，會去查明。

黃淑君今在議會總質詢詢問，環狀線今年已交由新北管理，北捷全面撤場，「目前新北營運有出現任何狀況嗎？」李政安回應：「一切正常」。

黃淑君憂心表示，環狀線跟中捷一樣都是無人駕駛，若如同今年5月中捷發生工安意外，該如何因應？李政安說，公司已有管理手段，包括隨車人員及監視器，還有加強進線巡查，另年底會把月台旁的緊急按鈕完成，明年3月會把列車上按鈕完成。

黃淑君接著說，你剛提到環狀線有隨車與站務人員，請問環狀線現在10點過後哪幾個是無人車站？李政安一頭霧水，強調環狀線月台一定有人。

但黃淑君表示，昨晚板新站跟新埔民生站都無站務人員與隨車人員，僅剩一名保全，保全稱，這兩站超過晚上10點就沒有站務人員，如公務員領薪不在職位上必須究責，李政安說，會去進一步了解。

黃淑君說，環狀線不只無人駕駛還是無人車站，北捷先前人力全都離開，只剩一個人但搞不清楚狀況，後來也離開了，太不可思議了，李政安回應，還是有保全非無人，要議員不要誤導，至於安全問題會後會去查明，民進黨議員許昭興批李「硬凹」。

李政安指出，環狀線目前有400名員工、100名是外包的，新北接管後運量持續增加，每日都6萬人，並提供更安全便捷的搭車環境。黃淑君發現站務人員是外包的，新店、板橋等處都缺站務人員，拜託捷運公司調整薪資，讓大家想來新北市工作。