《國際產業》歐盟呼籲抖音CEO 盡力打擊虛假資訊

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐盟的工業事務負責人布雷頓(Thierry Breton)在周一告訴抖音(TikTok)，指該公司必須「竭盡所能」在短視頻共享App上打擊假訊息的傳播。歐盟目前正在加大力度，限制大型科技公司的權力。

布雷頓在上個月給抖音10月25日的最後期限，要求它提供公司危機反應措施的資訊；並且要求抖音在11月8日前提供細節，說明該公司在線上平台如何保護選舉公正性和少數族群。

布雷頓同時也指出，抖音在過去幾個月出現變化，有推出新的措施來保護用戶，以及在內容的修改、信任和安全上有新投資。

在與抖音執行長周受資完成視訊會議之後，歐盟專門委員布雷頓說：「我正在調查這是否足以確保該公司符合《數位服務法》(DSA)的規定」。「現在更勝於以往，我們必須更努力保護我們的公民，特別是保護兒童和青少年，打擊非法內容和虛假資訊」。

抖音的公共政策主管Caroline Greer在社群媒體X表示，抖音很高興布雷頓認可了公司合規的努力。

數位服務法要求大型的線上平台採取更多措施，對付平台上的有害內容。這也是歐盟最近祭出的一系列限制大型科技巨頭力量的規定之一。

周受資預定在周二會見歐盟的價值和透明度部門副主管Vera Jourova，以及歐盟反壟斷事務主管Didier Ryenders。