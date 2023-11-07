韓智庫：以半導體為主的經濟頹勢已見緩和

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韓國開發研究院今天發布最新經濟動向報告，指出以半導體產業為主的製造與出口不振狀況都已出現緩和，製造業生產、出口都緩慢回溫，但仍可能受美國升息與中東情勢影響。

韓國開發研究院（KDI）今天發布11月經濟動向報告，指出持續相當時間的半導體景氣不振狀況出現復甦跡象，帶動整體製造業表現反彈，截至9月為止的整體製造業生產較去年同期成長2.8%。

其中IT產業需求回溫，帶動半導體生產大增23.7%，礦工業年增3%，金屬業則因基期效果帶動年增12.5%。整體製造業平均稼動率達到73.2%高水準，在庫率則從124.3%降至113.9%。

同時，服務業生產也在旅遊需求增加及餐飲、運輸倉儲業挹注下年增2.2%。

但報告指出，即使韓國經濟主力產業之一的半導體不振因素改善，未來經濟走向仍受美國升息、中東情勢等外部影響，難有大幅改善可能。

此外，半導體生產雖出現回溫跡象，但考慮庫存率仍高，近期恐怕難以出現大規模投資需求，與半導體投資息息相關的特殊產業機械生產也呈年減11.9%。

而在出口表現上，可以看到連續12個月呈負成長的韓國出口在10月終於轉為正成長，韓國產業通商資源部日前發布報告指出，雖不能排除半導體業不景氣的基期效應影響，但今年以來韓國出口規模與增幅都出現回溫態勢；對中國出口減幅也從17.6%縮減至9.5%。

KDI報告分析，出口轉好的推力主要來自汽車業出口穩定上升，加上半導體出口減幅大幅縮減，在對中國出口減幅縮小同時，對美國出口增幅也從8.5%來到17.3%。但考量基期因素，報告評估韓國出口仍屬漸進式回溫。