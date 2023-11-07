用路人注意！北市建國高架北往南路面更新 41天分段管制

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北巿建國高架道路每日承載龐大的車流，為使其能持續提供更優質的服務品質，台北市工務局新建工程處規畫自本月10日開始啟動建國高架道路「北往南」路面更新作業，以每日夜間11時至翌日6時封閉部分北往南向匝道，逐步更新自國道1號至市民大道間的南向車道路面，暫定12月21日止，屆時請用路人配合改道行駛。

新工處工務科長蕭志龍表示，建國高架道路一路串聯北市中山區及大安區，也是進入國道一號高速公路與外縣市連通的最短途徑，然而已久未辦理全面更新，其中國道一號至市民大道北往南向的路面老化情形日趨明顯，為保障大量用路人行車的安全性及舒適度，新工處經檢討後將其列入今年度計畫更新路段。

他指出，經審慎規畫後採取於車流量最小的夜間交通離峰時刻分段逐步施工，施工期間為全面封閉當日更新路段道路施工範圍，將於更新路段前後匝道進行管制，並於各匝道平面路口前方設置改道指引牌面，也會派駐義交人員進行引導及實施管制，請用路人多加留意各項告示指標牌面並依據現場指揮人員指示通行。

新工處工務科中區工務所主任洪辰儒表示，本次建國高架道路北往南向路面更新長度約4.3公里（含上下匝道），預計於10日至12月20日期間，利用夜間11時至翌日凌晨6時進行施工，路面更新路段共劃分為4區塊，各區塊施工時也將針對該範圍及相關匝道進行封閉管制。

他指出，主要施工暫訂日程及交通維持管制點包括「11月10日至13日管制國道一號高速公路至農安街」、「11月14日至17日管制農安街至長春路」、「11月18日至21日管制長春路至南京東路3段」、「11月22日至29日管制南京東路3段至市民大道」。

洪辰儒最後再補充說明，相關作業如有提前完成將縮短交通管制實施時間，施工期間給駕駛朋友帶來不便，新工處在此請各位體諒，並會以最嚴格的要求監督工程如期如質完工，給市民更安全、舒適及平坦之道路服務。