紅肉讓身體發炎誤會大了？研究曝禍首恐是「它」

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【中時新聞網 吳映璠】過去研究認定，吃紅肉會讓身體發炎指數較高，進而提升罹患心血管疾病的風險。不過最新美國研究發現，紅肉可能被誤會了，體重可能才是影響身體發炎的禍首。值得注意的是，這項研究受到美國牛肉推廣組織贊助。

綜合「每日科學報」（Scitech Daily）、「今日醫學新聞」（Medical News Today）報導，過去研究認為，紅肉會引發身體發炎，因此許多飲食建議都會限制民眾攝取紅肉的數量。

不過11月獲《美國臨床營養雜誌》（American Journal of Clinical Nutrition）發表的研究發現，紅肉可能和身體發炎沒有直接關連。

進行這項研究的美國農業部兒童營養研究中心（Children's Nutrition Research Center）團隊進行橫斷面（cross-sectional）分析，蒐集3638名45至84歲成人的飲食問卷數據，以及身高、體重、抽菸、運動量、教育程度、年齡等資訊，團隊也探究受試者攝取加工及未加工紅肉的情形，以及攝取紅肉的習慣與特定發炎指數之間的關聯。

研究人員主要測量受試者血液中的血漿代謝物。血漿代謝物與發炎指標有關，能呈現食物被消化、吸收後，民眾飲食所造成的影響。

研究發現，造成身體發炎的重要因素是受試者的BMI值（身體質量指數）。當研究人員在分析中涵蓋BMI值時，他們發現不論是攝取加工或未加工紅肉，都與發炎指數沒有關聯；但當剔除BMI值時，攝取紅肉與身體發炎之間就存在關聯，顯示體重可能才是增加全身性發炎的因素。

研究也發現，攝取紅肉與C反應蛋白（C-reactive protein）之間缺乏關聯。C反應蛋白是偵測罹患慢性病的主要發炎指標。

帶領這項研究的兒童營養學副教授伍德（Alexis Wood）表示，過去攝取紅肉與身體發炎、健康之間的關聯並未獲得充分研究，而且主要透過民眾自主通報飲食習慣來進行觀察，他的團隊試圖研究血液中的代謝數據，進一步了解飲食與健康之間的直接關連，結果顯示測量代謝物等血漿指標，對於追蹤飲食與疾病之間的關聯相當重要。

不過這份研究也有些許限制，第一，這項研究仍屬觀察性研究，並未進行對照試驗，因此無法證明因果關係；其次，研究仍仰賴受試者自行通報飲食習慣，可能存在誤差；第三、也是最令人關切的是，這份研究的贊助者之一是美國「Beef Checkoff」計畫，「Beef Checkoff」的成立宗旨是促進美國境內及國外對牛肉的需求。

文章來源：The Inflammatory Question: Red Meat Might Not Be So Bad for You After All

文章來源：BMI, not red meat may directly contribute to inflammation, study finds