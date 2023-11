紅肉讓身體發炎誤會大了？研究曝禍首恐是「它」

【中時新聞網 吳映璠】過去研究認定,吃紅肉會讓身體發炎指數較高,進而提升罹患心血管疾病的風險。不過最新美國研究發現,紅肉可能被誤會了,體重可能才是影響身體發炎的禍首。值得注意的是,這項研究受到美國牛肉推廣組織贊助。

綜合「每日科學報」(Scitech Daily)、「今日醫學新聞」(Medical News Today)報導,過去研究認為,紅肉會引發身體發炎,因此許多飲食建議都會限制民眾攝取紅肉的數量。

不過11月獲《美國臨床營養雜誌》(American Journal of Clinical Nutrition)發表的研究發現,紅肉可能和身體發炎沒有直接關連。

進行這項研究的美國農業部兒童營養研究中心(Children's Nutrition Research Center)團隊進行橫斷面(cross-sectional)分析,蒐集3638名45至84歲成人的飲食問卷數據,以及身高、體重、抽菸、運動量、教育程度、年齡等資訊,團隊也探究受試者攝取加工及未加工紅肉的情形,以及攝取紅肉的習慣與特定發炎指數之間的關聯。

研究人員主要測量受試者血液中的血漿代謝物。血漿代謝物與發炎指標有關,能呈現食物被消化、吸收後,民眾飲食所造成的影響。

研究發現,造成身體發炎的重要因素是受試者的BMI值(身體質量指數)。當研究人員在分析中涵蓋BMI值時,他們發現不論是攝取加工或未加工紅肉,都與發炎指數沒有關聯;但當剔除BMI值時,攝取紅肉與身體發炎之間就存在關聯,顯示體重可能才是增加全身性發炎的因素。

研究也發現,攝取紅肉與C反應蛋白(C-reactive protein)之間缺乏關聯。C反應蛋白是偵測罹患慢性病的主要發炎指標。

帶領這項研究的兒童營養學副教授伍德(Alexis Wood)表示,過去攝取紅肉與身體發炎、健康之間的關聯並未獲得充分研究,而且主要透過民眾自主通報飲食習慣來進行觀察,他的團隊試圖研究血液中的代謝數據,進一步了解飲食與健康之間的直接關連,結果顯示測量代謝物等血漿指標,對於追蹤飲食與疾病之間的關聯相當重要。

不過這份研究也有些許限制,第一,這項研究仍屬觀察性研究,並未進行對照試驗,因此無法證明因果關係;其次,研究仍仰賴受試者自行通報飲食習慣,可能存在誤差;第三、也是最令人關切的是,這份研究的贊助者之一是美國「Beef Checkoff」計畫,「Beef Checkoff」的成立宗旨是促進美國境內及國外對牛肉的需求。

文章來源:The Inflammatory Question: Red Meat Might Not Be So Bad for You After All

文章來源:BMI, not red meat may directly contribute to inflammation, study finds