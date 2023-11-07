以巴衝突引壓抑電子材料能量 南亞10月營收月減1.9％

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南亞（1303）受制需求季節因素、以巴衝突引發通膨疑慮干擾，壓抑聚酯、電子材料業績能量，10月營收217.2億元，月減1.9％，年減18.4％；前十月10月營收2184.86億元，年減28.61％。

伴隨油價高檔走堅、低接買盤增溫，南亞化工產品及塑膠加工產品10月價、量營運皆有增加；聚酯產品受季節因素影響，營收減少；電子材料產品則因由於以巴衝突引發通膨疑慮，影響下游電子業的備貨力道，使整體營收下滑。

南亞董事長吳嘉昭表示，雖然原料BPA、ECH價格上漲推升產品售價，但月中爆發以巴衝突，地緣政治風險急遽升高，市場對於通膨能否降溫產生疑慮，再加上國際銅價下跌，使下游呈現觀望，部分十一長假後的備庫需求延後下單，導致10月出貨量未如預期。瓶用粒進入市場淡季，而美國汽車業罷工也影響絲、棉銷售，也使整體營收減少。

不過，化工產品麥寮BPA-2定檢後重新開車，銷售量增加，且產品售價上揚，營收成長（量差＋3.5、價差＋0.2）；可塑劑系列產品因2EH市場供應持續偏緊，市況良好，銷售量及營收增加；美國德州EG-2受船運及訂單商談時程影響，部分延後出口，交運量減少，EG減少1億元。塑膠加工產品營業額也展現價量持穩增加。