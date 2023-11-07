金門首屆離島風箏節11日盛大登場 將推出限定版巨型Q萌水獺風箏

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今年2月中曾快閃金門亮相的超巨型鯨魚風箏引起民眾熱烈迴響，競相追風拍照紅極一時；時節入冬，伴隨著東北季風吹起，施放大型風箏的絕佳時機已到來，金門縣露營觀光發展協會為回應廣大鄉親的殷殷期盼，將於本月11、12日兩天，在烈嶼習山湖公園盛大舉辦首屆金門離島風箏節，現場將匯集風箏團隊，展演更多大型造型風箏、競技風箏、節目表演與親子活動，而金門限定的超萌巨型歐亞水獺風箏也將首次亮相，歡迎大、小朋友揪團一起到場欣賞滿天風箏飛舞的浪漫美景。

金門縣露營觀光發展協會指出，金門由於曾為戰地的關係，過去從未有施放「大型風箏」的相關活動；今年2月中，該協會於慈湖海灘發起一場「風箏快閃．快樂滿滿」快閃大型風箏活動，引起居民及遊金旅客很大的共鳴，自此便開始策畫首屆離島風箏節活動。

金門縣露營觀光發展協會表示，「2023金門離島風箏節」將於11月11日-12日兩天下午，在烈嶼習山湖公園熱鬧展開。為跳脫戰地給人的沉重印象，首次金門風箏節活動選擇活潑鮮豔，且大人小孩都喜愛的主題「海洋世界」為定調，邀請多組巨型風箏於現場進行展演；金門限定的巨型歐亞水獺風箏也將首次亮相，一字排開的海中生物翱翔天際，壯觀又吸睛。加上各種節目表演、主題展出、市集、特色活動等，相當適合親子家庭同遊，一起感受金門黃金海灣之美。

金門縣露營觀光發展協會補充，此次風箏展演也將加入金門特有的元素，同時結合在地特色設置「地景區」，以石蚵寶寶與其他動物造型氣球立於沙灘上，隨風起舞的可愛模樣，呈現出金門的精彩多元。現場也可以欣賞到各式巨型風箏、特技風箏等，更有多組海洋生物風箏同台放飛，相當令人期待，預估將再次引起民眾瘋狂搶照、打卡的風潮。