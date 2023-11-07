豪華露營車「朋趣」揪團露營自由配 平日第二車半價

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國內露營風氣盛行，把握秋高氣爽享受露營的好時節。天成飯店集團斥資億元打造豪華露營車體驗品牌「朋趣」，自即日起至2024年1月31日止，推出「揪團露營自由配 平日第二車半價」住房優惠，平日入住自由搭配入住車型連續住宿兩晚或一晚住宿兩間，雙人入住平均每車7,755元起，全包式奢華度假體驗，享受愜意露營時光。

「朋趣」有不同規格露營車可以選擇，寬敞大器的「雲端號」擁有一大床加二單人床的格局，總坪數 19坪，含戶外12坪與室內7坪，雙人入住平均每車每晚優惠價7,755元起。另有全新車款「曙光號」與「天馬號」，低調優雅的「曙光號」，總坪數 16坪，含戶外10坪與室內6坪，雙人入住平均每車每晚優惠價8,085元起；擁有大片落地窗景的「天馬號」，總坪數 19坪，含戶外12坪與室內7坪，雙人入住平均每車每晚優惠價8,250元起。車款皆可自由選配，第二車半價（以低價車款計費）。

「揪團露營自由配 住宿期間每車依人數提供陽光咖啡廳自助式早餐，盡情享用傳統中式特色餐點，下午食光以野餐籃裝盛，提供各式輕食餐點與飲品，於大自然中體驗野餐樂趣，晚餐獻上BBQ豪華海陸火烤饗宴，與親朋好友動手體驗戶外烹飪樂趣，夜晚由專屬管家提供宵夜泡麵現煮服務，尊榮禮遇享受露營度假的舒適旅程。