觀光署前進全球旅展 爭取國際旅客

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爭取國際客，觀光署前進全球旅展，「英國WTM旅展」於6至8日於倫敦舉行，為全球第二大旅展，每年有逾180個國家、5,000個單位參展；為爭取國際旅客來台，擴大觀光商機，交通部觀光署率團赴英行銷台灣。

觀光署指出，不論疫情前後，英國皆為歐洲地區來台客源國排名第一。據統計，今年1～9月英國來台旅客累計超過4.2萬人次，已恢復疫前2019年同期的八成左右，其中以「觀光」目的來台旅客人次也恢復同期的七成二。

觀光署樂觀看待英國來台旅遊人次的復甦現象，認為台灣對英國旅客有一定的吸引力，將於WTM展後，11月10日再於曼徹斯特舉辦台灣觀光推廣會，並提供華航長榮來回機票抽獎，拚英國旅遊業者來台踩線，加強雙邊互動，共同創造未來觀光新商機。

觀光署表示，本次「WTM台灣館」延續「ITB柏林旅展」的茶酒館意象，由藝術家李文政擔任設計顧問，透過木製家具、茶櫃、花卉、特色地圖等布置，營造復古茶館氛圍；另以高掛上空LED螢幕播放台灣古地圖及特色風景，展現傳統文化與科技數位兼容的形象。

台灣館內每日安排茶藝師介紹台灣茶文化、帶領英國業者品茗，亦邀請調酒師設計台灣茶與水果風味酒譜，以Omar威士忌為基底，將四季春茶及紅心芭樂入酒，用台式風味抓住當地業者的味蕾；同時也規劃客家油紙傘彩繪、春聯絹印等文化體驗，讓國際業者感受台灣文化底蘊及節日氛圍。