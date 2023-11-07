聯合國對緬北戰鬥深感震驚 稱3萬多人正流離失所

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聯合國6日對緬甸軍隊與北部少數民族聯盟之間在緬北的「激烈戰鬥」表示關切，稱戰鬥造成平民傷亡，並導致3萬多人流離失所。

綜合《美聯社》和《法新社》報導，在靠近中國邊境的緬甸撣邦大片地區爆發的戰鬥愈演愈烈。緬甸民族民主同盟軍（MNDAA）、塔安民族解放軍（TNLA）和若開軍（Arakan Army）4日聲稱占領幾十個前哨站和4個城鎮，並封鎖通往中國的重要貿易路線。不過，軍政府發言人幾天前將「占領撣邦數鎮」的說法，稱為武裝團體的「宣傳」.

緬甸主要反對派聯盟和媒體報告指出，緬甸武裝抵抗組織6日奪取實皆省（Sagaing region）高林區的首府高林鎮，這是緬甸軍政府2021年政變推翻翁山蘇姬的文人政府以來，反政府武裝占領的第一個行政首府。

聯合國祕書長古特雷斯的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）說，「我們對激烈的戰鬥感到震驚，特別是在緬甸北部撣邦，有報導稱...空襲導致平民傷亡， 數萬人在國內流離失所。」

他補充說，「我們人道主義部門的同事告訴我們，自10月26日以來，已有近3萬3千名男女老少流離失所。」杜雅里克表示，古特雷斯重申平民應受到保護，並呼籲讓人道主義援助應「不受阻礙」。