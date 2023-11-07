國內首起猴痘死亡病例 30多歲男病發3個月不治

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疾病管制署今(7)日公布國內出現首例猴痘(Mpox)死亡個案，為本國籍30多歲男性，未曾接種過Mpox疫苗，今年8月出現症狀，9月11日就醫確診時，全身已有皮膚膿瘍及壞疽、還合併多種性病，包括口腔念珠菌、愛滋等，經多次清創手術後，病情仍持續惡化，感染3個多月後仍不幸於11月1日死亡。

疾管署表示，台灣去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今年11月6日累計確診355例病例，分別為338例本土及17例境外移入，其中343例已康復結案，12例於居家自主健康管理中。

疾管署防疫醫師林詠青表示，這名死亡個案為國內歷年來首例，為住在北部的30多歲男性，感染猴痘前，不知道自己過去有潛在病史，9月11日就醫後發現皮膚潰瘍，且口腔有念珠菌感染、免疫低下嚴重，且膿瘍處已經壞疽，經採檢，確診猴痘和愛滋，且是第一次診斷出來，收治負壓隔離病房治療，使用抗生素、愛滋、猴痘治療藥物，並歷經多次清創手術，仍持續惡化，因併發腹腔感染、敗血性休克而死亡，從住院到死亡共51天。

林詠青表示，大部分猴痘症狀多為發燒、畏寒、喉嚨痛、肌肉痠痛等輕微症狀為主，平均持續二至四周都可以康復痊癒，不過兒童和免疫力低下者較易出現重症如細菌感染、肺炎、腦炎、敗血症，這名死亡個案因本身免疫力低下加上延遲就醫，無法得到及時診斷，是造成死亡主因。

疾管署呼籲，有性行為者至少進行1次愛滋篩檢；有無套性行為者，每年至少進行1次篩檢；若有感染風險行為(如感染性病、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物等)，每3至6個月篩檢1次，以及早發現及早治療，維持免疫狀況，同時也呼籲符合猴痘疫苗接種條件民眾，及早完成2劑疫苗接種，以達9成保護力，避免重症發生。

疾管署統計，截至今年11月6日，共計完成10萬8860人次Mpox疫苗接種服務，已完成2劑疫苗接種者為3萬9558人，僅接種1劑者2萬9744人。目前全國共155家合作醫療院所可提供接種服務，相關資訊可至疾管署全球資訊網/猴痘專區/猴痘疫苗/猴痘疫苗接種服務合作醫療院所資訊項下( https://gov.tw/3SG )查詢，並可直接點選各合作院所之連結網址進行預約掛號。