小犬颱風侵襲帶來鹽害 後龍空包彈稻米獲天然災損補助

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今年10月上旬小犬颱風侵襲台灣，對苗栗縣海線鄉鎮及頭份市造成嚴重農業災損，日前，苗栗縣長鍾東錦、立委陳超明偕同後龍鎮長謝清輝等邀集農糧署等單位赴後龍鎮會勘黑豆天然災損，後龍鎮農會當場請求會勘後龍鎮稻米因鹽害造成空包彈問題，農糧署官員審核後，7日已同意將稻米同樣列入天然災損現金補助範圍，請農民自即日起提出申請至本月16日截止。

小犬颱風在10月上旬侵襲台灣中部以南地區，造成不少災害損失，其中苗栗縣首先發現因颱風來襲帶來含有高濃度鹽份的雨水侵襲苗栗縣沿海農田，通霄鎮及苑裡鎮兩地稻農首先發現颱風來襲期間，適逢二期稻作開花結穗期，卻因鹽害影響，造成稻全部是空包彈。

緊接著，包括頭份市、後龍鎮及苑裡鎮雜糧栽種專區中所栽種的黑豆，同樣因小犬颱風帶來含鹽雨水，嚴重損害黑豆開花結實，後龍地區約有90餘公頃黑豆田，出現大量枯黃死亡及豆實生長不良的問題，頭份市更有150多公頃的黑豆田，出現黑豆結實成長不良的現象，因而透過農會、市鎮公所向縣府農業處陳報會勘，經苗栗縣長鍾東錦月初與立委陳超明共同邀請農業部農糧署、苗栗農改場等單位，赴後龍鎮黑豆災損區域會勘，確定獲得天然農業災損現金補助，每公頃2萬8千元。

鍾東錦等人會勘後龍鎮黑豆受損同時，後龍鎮農會三巨頭當場替稻農請命，農糧署官員當場查看受損稻作，確實出現嚴重空包彈現象，因此，審核同意符合天然災損現金補助，稻田範圍包括了從後龍鎮外埔、水尾、秀水、溪洲、大山、龍港、灣瓦等里，以及苗9線以西以及台1線以西等區域稻田，都可申請災損補助。陳超明並提醒稻農自即日起到本月16日為申請期限，至於黑豆農戶申請截止期為11月13日，請農友們把握時間。