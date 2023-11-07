賴清德公布競總8人核心小組名單 邱義仁、姚立明、蘇貞昌入列

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民進黨總統參選人賴清德今天（7日）公布競選總部組織架構，榮譽主委由前行政院長蘇貞昌擔任，競選總部主委則邀請曾為柯文哲操盤台北市長的姚立明出任，總統府前秘書長邱義仁則擔任決策委員會召集人。賴清德強調，他要確保棒球比賽九局下不失分。

賴清德今上午10點將公布核心8人小組名單，包括決策委員會召集人邱義仁、後援總會總會長陳茂仁、國政顧問團召集人鄭麗君、總督導卓榮泰、主任委員姚立明、總協調林佳龍，以及總幹事潘孟安。而前行政院長蘇貞昌出任榮譽主任委員，賴清德說，連他加起來是9個人，是一支冠軍的隊伍。

賴清德表示，競選總部在姚立明帶領之下，我相信可以發揮最大的戰力，贏得國人最多的支持，不僅可以確保九局下不會失分 ，一定可以得到更多的分數，在這一場民主的選戰當中得到冠軍，也讓台灣未來成為民主世界的MVP。

姚立民2014年曾經為柯文哲台北市長操盤，因為「兩岸一家親」與柯文哲撕破臉。這次出手相助賴清德，媒體問這次和過去助柯文哲打選戰有何不同？賴清德秒答：「最大不同就是他可以幫我打敗柯文哲。」

姚立明本人也說，2014幫柯文哲，在去競總之前不認得他，後來認識他以後，認識他的本相、本面目，因了解而分手。這次幫賴是因跟賴往來了很長的一段時間，對賴的印象非常深刻，就是他從不說謊。他只有一個任務，就是不要失分，絕對不讓對手追平。

對於不分區名單以及副手，賴清德重申依照民主大聯盟、跨黨派、跨世代原則提名，也接受外界推薦，目前有上百人，下周就會提出名單。副手則會在兩周後宣布。