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豐藝前3季EPS為3.84元

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豐藝（6189）7日公布第三季財報，受惠於NB／PC產業需求增加、AI應用銷售成長、庫存去化快速及新台幣貶值貢獻匯兌收益，第三季合併營收83.64億元，年增40.30％，合併營業利益3.74億元，年增173.42％，合併本期淨利4.36億元，年增99.84％，單季每股基本盈餘（EPS）1.9元。

豐藝前三季合併營收220.24億元，年減0.57％，合併營業利益9.01億元，年增36.90％，合併本期淨利8.86億元，年增10.43％，累計EPS 3.84元。法人估計全年EPS將超過5元。

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