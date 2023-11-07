民營銀行加薪開首槍！永豐銀宣布明年調薪5％

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通膨高漲，繼公股銀預告加薪，民營銀行也跟進！永豐銀行董事長曹為實7日舉行上任以來第一次記者茶會，重點之一就是宣布明年永豐銀行全體員工調薪5％，幅度高於軍公教、公股行的4％，他指出，此次加薪主要考量「通膨、軍公教加薪幅度與員工表現」，5％的調薪內容包含而為凝聚員工的向心力及增加員工退休福利保障，他也預告明年可望全面實施員工持股信託制度，希望員工不要出到錢。相關措施仍須待董事會通過。

曹為實指出，今年3月董事會看到通膨數字後就始討論加薪議題，金控、銀行、子公司董事一起決定加薪，銀行決定加5％，其他子公司依行業特性來決定，在決定加薪預算過程中，「ROE是重要指標」，就他自己的標準來說，銀行業ROE要在11％以上才算及格，ROA至少維持1％以上，永豐銀去年ROE排名前段班，ROA今年可能會在1.2％以上，但變數多，美國升息動向、台灣出口萎縮中。

曹為實表示，物價上漲，行政院日前拍板軍公教明年將調薪4％，永豐是一個以人為本的大家庭，保障員工福利一向是永豐重視的課題，永豐銀行也將跟進調薪，往年員工每年調薪幅度約為平均3％，明年調薪幅度將調高至5％，5％的調幅內，包含每月的伙食津貼由2,400元調高至3,000元，優於同業。

除實質加薪外，目前永豐銀行民國100年6月30日前入行之在職及退休行員，仍享有13％優惠利率計息之行員活期儲蓄存款福利，因此員工整體福利將視情況重新檢討，以達到勞資雙方雙贏的結果。

曹為實表示，今年適逢永豐銀行成立75年周年，經過時間淬煉與傳承，已積累出許多珍貴的企業文化，其中最鮮明的特質，便是永豐人對公司的向心力。金管會鼓勵企業施行員工股持股信託制度，希望藉此加強民眾之退休準備，為更加凝聚永豐員工的向心力，將評估全面實施員工持股信託制度，增加員工退休保障。

歷任過花旗、瑞銀、巴克萊等外資大行，曹為實來永豐銀到底想達成什麼目標？他說，他從外資銀學到最重要的是就是一個好銀行最重要是「員工文化」就像病人把生命交到醫生手中，所以醫生要有醫德，而銀行家是客戶把第二生命交給銀行，客戶的錢可能是投資融資貸款、要繳醫藥費、高利貸還是繳學費，做為銀行家有義務與責任感，保管好客戶的錢與投資，銀行家也要有道德，若每個都有銀行家的道德才能走長遠。他希望每個永豐人都以永豐銀行引以為榮，站在巨人肩上走得更遠看得更多。