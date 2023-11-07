世界先進前三季每股稅後純益3.04元 估Q4營收略下滑

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晶圓代工廠世界先進（5347）今（7）日舉行法說會並公布第三季財報，第三季稅後淨利降至16.23億元、每股稅後純益0.98元，為近三年同期低，該公司預期，第四季晶圓出貨量將季減約 8％至 10％之間；產品平均銷售單價將持平至季減2％左右；毛利率將約介於 22％至 24％之間，因此，推估第四季營收將較第三季略下滑。

世界先進第三季合併營收105.57億元，季增7.13％、年減20.79％，回升至近1年高，第三季稅後純益16.23億元，季減18.63％、年減達57.54％，單季每股稅後純益0.98元，為近三年同期低。

累計世界先進今年前三季合併營收285.98億元、年減32.1％，前三季稅後純益49.82億元、年減達61.08％、仍創同期第三高，今年前三季每股稅後純益3.04元。

世界先進發言人黃惠蘭副總暨財務長表示，由於總體經濟疲弱與終端消費需求復甦遲緩，供應鏈將持續進行庫存調整並維持審慎保守的下單態度。因此，該公司對今年第四季的營運展望大致維持保守，其中，預估第四季晶圓出貨量將季減約 8％至10％之間；產品平均銷售單價將持平至季減2％之間；毛利率將約介於22％至24％之間。整體而言，該公司預估，明年全年半導體景氣將優於今年表現。