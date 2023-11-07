台鋼燦星台北國際旅展售出近7,300萬 較去年成長323％

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台鋼燦星（2719）參加ITF台北國際旅展，線上線下的目標業績8千萬元，經過4天努力衝刺，售出7,280萬元，達標91％，今年的銷售金額則比去年ITF的業績1,270萬元，年增323％，最熱門的旅遊路線還是日本套裝行程，台鋼燦星總經理殳蓁蓁表示，能夠有此滿意的成績，主要是採取的直航包機策略成功，讓台鋼燦星有足夠的機位。

台鋼燦星總經理殳蓁蓁7日表示，從11月3日開台到6日的ITF台北國際旅展，線上線下總共售出7,280萬元，跟設定的目標值8,000萬元，雖然沒有百分之百達標，但「成績令人滿意」。

因為，台鋼燦星去年參加ITF台北國際旅展，只成交1,270萬元，但，今年銷售金額7,280萬元，年增323％，而且比今年5月的2023台北國際觀光博覽會（TTE）的4,300萬元，成長69％。

殳蓁蓁指出，今年台北國際旅展能夠繳出亮麗成績，除了同仁的努力，也要歸功於台鋼燦星的包機直航策略，才有足夠的機位，讓套裝行程一直賣到明年3月，也因包機直航，其它航空公司也願意給予台鋼燦星更多機位可供銷售。

她說，今年的4天旅展，銷售的地區以日本行程最多，其次是東南亞和韓國、郵輪行程，出發的團從12月到明年1月和2月最多，部份則到明年3月，因此，營收的貢獻要等到旅遊出團時，才會分月入帳。

台鋼燦星表示，整體銷售業績以獨家包機的日本高知和秋田為大宗，高知即使是冬季，氣溫比其他地區較不寒冷，且一樣能享受泡湯和輕鬆遊覽自然景觀，加上有樂齡補助和相關旅遊促銷方案，深受年長者喜愛。

而秋田則以雪為主題，受到家有中學以上的親子族群和年輕人首選，同時滿足各族群冬季旅遊選擇；而報名韓國的旅客，行程以「樂園」和「戲雪」元素為需求，價錢和行程CP值很高，吸引年齡層較低的親子族群，因此春節寒假很快就報名候補了。

台鋼燦星說，歌詩達郵輪銷售除了明年賞櫻外，還有春季4月出發和暑假期間，選擇航程除了日本沖繩、石垣島及宮古島外，也有同時到韓國釜山、濟州。

除了基隆港出發，燦星旅遊別於其他旅行社，提供Fly Cruise公主號郵輪銷售，這是旅客自行購買機票後，到當地搭船遊多點的另一種選擇，燦星目前提供日韓和東南亞多國及歐洲地中海航程，旅展期間新加坡多國遊–新加坡上船，同時遊越南、泰國及蘇美島共11日，原價3萬5千元，促銷價2萬5千元，內艙銷售一空，僅剩零星外艙和陽台艙尚可報名。