職涯迷航不畏懼 高分署YS為你導航定方向

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陷入「考研究所」或「就業」選擇困難的阿維，透過勞動部勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心(簡稱YS)職涯諮詢服務，定出職涯方向，選擇先就業再進修，並盤點自我優勢後積極展開求職行動，順利取得企業人力資源教育訓練師一職，並以考取工商管理暨商學研究所為自我充實之目標，成功排除職涯焦慮與迷惘，依照自己的職涯規劃一步步穩穩前進。

阿維原想先考取研究所，取得碩士學位後再就業，但備考期間未能如願考取理想學校而屢屢受挫，對未來職涯頓感迷惘並產生焦慮，為找出職涯方向，他主動預約YS職涯諮詢服務，YS諮詢師透過深度職涯諮詢，帶領他從興趣、能力與價值觀等面向，盤點自己優勢，釐清並找出職涯方向與目標，再藉由優化履歷與面試技巧、模擬面試等，助他成功就職。阿維分享，YS就像是人生的指南針，指引與釐清職涯方向並陪伴他前行。

YS了解職涯迷惘是青年尋職時普遍面臨困擾，也鼓勵青年不要急著否定自己或陷入挫敗焦慮的情緒中，建議可以透過YS的一對一專業職涯諮詢服務，透過晤談與評估工具，釐清職涯需求與方向；參加職人講座、職場體驗及企業參訪，拓展職涯視野並接觸實際職場，打造屬於自己的職涯道路。

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，青年對職涯迷惘，尋找自我職涯方向時除了多加運用YS的資源外，勞動部更推動「投資青年就業方案2.0」多項資源助青年「定方向」及「促就業」，包含「青年職得好評計畫」及「初次尋職青年穩定就業計畫」，幫助青年找到職涯方向，做好求職準備並穩定就業。