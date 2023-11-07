方便勞資上網學習 職安衛數位平台持續新增多門課程

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因應數位化時代的來臨，提供遠距教學已然是國際趨勢，勞動部自110年建置職業安全衛生數位學習平台，針對各行業開設免費線上影音學習課程，除國語、台語外，並翻譯成印尼語、英語、泰語、越南語及菲律賓語，供國內外勞工24小時上網學習，不受地域的限制，運用多元化數位工具(如手機、平版或桌機)方便接受職安衛教育訓練，提升勞工職業安全衛生知能。

依職業安全衛生法相關規定，雇主對新僱勞工或在職勞工於變更工作前，應使其接受適於各該工作必要之一般安全衛生教育訓練，並依工作性質使其接受安全衛生在職教育訓練，勞工至職業安全衛生數位學習平台上網學習取得之認證時數，與實體教育訓練相同，均可以抵充上述安全衛生（在職）教育訓練時數。截至112年10月底止，勞動部已製作營造業、製造業、農林業、餐飲業、外展農業及兒少職業安全衛生等共32門課程，計24萬8千餘人取得教育訓練時數。

勞動部表示，111年起已提供移工使用行動裝置(如手機)可快速登錄之功能，只要掃描居留證即可進行註冊、登入帳號後直接進行線上學習。此外，112年9月平台新增加公播功能，事業單位只要事先申請，即可透過公開播放數位教材的方式，讓多數勞工能同時上課，以鼓勵事業單位利用平台辦訓，取得職安衛訓練時數。

數位學習平台正式營運至迄今，首頁累計瀏覽人次已高達511萬，勞動部將持續新增相關課程及加強宣導推廣，歡迎雇主及勞工朋友多加利用。