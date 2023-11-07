打造健康、安全、永續的環境 環境部深耕環境科研

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環境部7日在後棟會議中心舉辦「112年度環境科技論壇暨成果發表會」，發表111年完成之各項科技計畫研究成果，涵蓋「空污防制技術與新創研究、空氣品質改善及健康效益、新世代污染鑑識與感測技術開發、資源循環再利用、化學物質管理」等主題，會中分享科技研發新知，提供關心環境議題的人士參與、討論和建議的機會，促進環境科技研發的擴散與交流。

「臭氧前驅物減量」與「淨零排放減碳減污」為我國未來空氣品質改善的關鍵，透過研究與分析臭氧前驅物減量精準度，可以有效提升空氣污染減量的效益，另預先調查及城市綠化之研究，以作為未來研訂法令及空氣品質改善之參考；環境部與衛生福利部於109-112年合作執行之「空污危害與健康防護之防制新策略」，其中解析空氣污染物的濃度、成分、暴露及來源等，找出應該優先防制的空氣污染物，另外就健康方面，發現近年NO2減量政策成效顯著，降低可歸因NO2氣喘人數；北部及中部地區PM2.5改善明顯，心血管疾病的疾病負荷殘疾損失年（YLD）改善幅度最大。這些研究與發現，除了可以提供環境部研擬空氣品質管理策略與精進空氣品質標準外，有助於衛生福利部預先針對空污造成的健康成本進行評估，並規劃相應的政策。

在污染防制（治）面向，「污染特徵辨識與溯源解析技術」的開發也十分關鍵，透過觀察微生物，來監測受污染環境的生態參數，進而發展感測及鑑識技術，可提供污染防制（治）之新方向。

在促進資源循環再利用方面，無機再生粒料應用於港區填築之研究中，藉由現地填築試驗之科學化數據，評析、試驗填築前後對環境之影響，作為未來推動再生粒料應用於港區填築工程填築需求量及區位評估之參考；在廢汽機車回收端精細拆解作業研究中，分析其細拆物再製成可利用產品，約可提升8％廢車資源再生率，及約可減少廢車粉碎廠 54.73％ 之廢車粉碎殘餘物（ASR）產生量。另經精細拆解後回收每噸廢車可減少1.0~1.18 t-CO2-eq之碳量排放。都是未來政策研訂時非常重要之參考資料。

此外，化學物質管理之研究方面，利用資訊科技手段，依人工智慧及深度學習輔以資料庫關聯模型，對高風險化學物質進行綠色替代診斷及辨識；另分析大量文獻，據以開發有效且環境友善之防蟲產品，降低化學藥劑對環境造成的各種影響；利用智慧科技建置資料庫與化學雲資訊整合應用平台，強化資訊交流等，這些成果除了可提供政府研擬政策時參考，也可成為業者選用化學物質及安全替代化學物質之重要資訊。

環境部表示，借由與各界研究團隊攜手合作之環境科技發展計畫，透過此次環境科技論壇暨成果發表會分享與交流獲得之前瞻與創新技術，為科技研發到解決環境問題間，築起橋樑，並為建構健康、安全、永續的環境作出貢獻。