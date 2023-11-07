3大法人買超34億 台股短多特色是「它」

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外資買超17億 三大法人11/07買超台股34億元

外資等三大法人周二（11/07）合計買超台股34.51億元。包括外資與陸資買超17.9億元；投信法人買超13.03億元；自營商自行買賣部分係賣超0.63億元，避險部分係買超4.22億元，合計單日買超3.59億元。

業內人士指出，外資等三大法人近期已連續4個交易日同步買超，顯示對後市並未看淡；不過，公營法人趁台股短多反彈時，卻並未手軟的逢高大肆調節，使市場對高檔承壓的變數，自然更為戒慎恐懼。係大盤逢前波高點16,700點以上至萬七關卡區間時，再度量縮觀望主因。

業內人土指出，今盤勢明顯係以台積電擔當穩盤角色，輔以生技、觀光飯店等族群助攻。電子股方面，AI族群分道揚鑣、強弱分明走勢漸趨明朗，顯示短期多方並未缺人氣指標，且個股依題材領先盤勢發展仍是特色。

在短期源自Fed利率決策干擾持股信心近尾聲、雙11狂歡購物節倒數計時，及明年消費性電子包括AI手機、AI PC等景氣復甦可期下，台股短期驚驚漲仍審慎樂觀。

（工商時報 數位編輯）

盤後》權值助攻甩尾秀 台股躍上半年線

美股反彈有壓，台股今(7)日相對亞股、美股期貨展現抗跌氣勢，指數早盤黑翻紅後多震盪平盤附近，在台積電、聯發科等穩盤有功、低價IC設計接棒，再戰半年線關卡，台股上演甩尾秀，最後一盤急拉，指數收在今日最高，終場收漲35.59點、報在16684.95點、成交量為2163.92億元。

權值股今有台積電(2330)領軍，股價開高震盪，終場收漲0.91%、報在555元最高；聯電(2303)開低整理，尾盤在買單力挺下拉高，收在平盤49.4元；聯發科(2454)5G旗艦天璣9300正式發表，股價震盪小漲，最高衝上899元，企圖挑戰900元大關，終場收漲0.68%、報在888元，達發(6526)則在聯發科加碼持股激勵下，股價大漲逾7%。

IC設計族群今由低價為以及跌深股掀起反彈行情，揚智(3041)無懼分盤交易，高掛漲停作收，昇佳電子(6732)大漲5.4%，茂達(6138)、尼克森(3317)、晶相光(3530)、創見(2451)大漲逾4%，其餘敦泰(3545)、義隆(2458)、迅杰(6243)、立積(4968)等也都勁揚逾3%。

觀光股今日續強演出，寒舍(2739)、寒舍(2722)收漲停，富野(2736)、雲品(2748)上漲逾2%，國賓(2704)、五福(2745)、八方雲集(2753)等均有逾1%漲幅。

AI族群今日止穩有餘，惟力道不足，緯創(3231)收漲1.4%，技嘉(2376)小漲作收，廣達(2382)、英業達(2356)小跌作收。

分析師表示，現階段市場已預期美國12月不會升息，使美國十年債殖利率大幅回落，資金重新擁抱風險性資產。在歐美消費旺季及年底台灣選舉行情支撐下，台股今日相對亞洲股市抗跌演出，不僅月、季線不破，更拉尾盤站上半年線，有利於短線偏多操作，年底作帳行情及選舉行情可期。操作上可布局IC設計、IP矽智財、記憶體、低軌衛星以及第三季財報表現不錯之個股。

(時報資訊 王逸芯)

台股收漲35點 站上半年線16,680點

美股漲勢轉趨溫和，台股今天震盪走高，終場收在16684.95點最高點，上漲35.59點，站回半年線；台積電發揮穩盤效果，終場上漲5元，收555元，金融股收黑。

台股終場上漲35.59點，收在16684.95點，漲幅0.21%，站上半年線16680點關卡。代表中小型股票的櫃買指數漲0.39%。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電收盤上漲5元，收555元，漲幅0.91%，聯發科漲0.68%，收888元。

AI概念股漲跌互見，緯創上漲逾1.41%，欣興下跌2.85%，技嘉上漲0.23%。

台股維持「十一千金」的態勢，祥碩、譜瑞-KY、材料-KY漲勢搶眼。

受旅展業績加持，以及兩岸鬆綁題材激勵，觀光股今天續強，夏都、寒舍收盤再度漲停。

（中央社）