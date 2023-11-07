近50億美元打造3項鐵路系統 菲：日韓印度皆有意投資

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菲律賓在確認放棄中國對當地3個總值近50億美元鐵路項目的融資談判後，6日宣布，日本、韓國和印度已表態願意為相關的鐵路工程提供資金。

菲律賓前總統杜特蒂在擔任總統期間，曾尋求與北京建立更「和緩」的關係，先擱置領土爭端，以換取數十億美元的援助。

據《路透》報導，菲律賓交通部長包蒂斯塔（Jaime Bautista）說，由於與中國就鐵路項目的貸款談判沒有進展，菲政府不得不尋找其他融資方案，這些項目始於2018年前總統杜特蒂任內。

這些鐵路項目包括，蘇比克-克拉克鐵路項目、菲律賓國家鐵路南部長途項目，以及棉蘭老鐵路項目的達沃-迪戈斯段（Tagum-Davao-Digos Segment），總價值49.5億美元。

菲律賓總統小馬可仕去年曾下令官員與中國重新談判貸款協議，但由於中國政府未就融資請求採取行動，這些協議被視為已「撤回」。

再加上，菲律賓與中國近期因南海主權紛爭而關係持續緊張。包蒂斯塔表示，菲律賓政府可能會向日本、韓國和印度這3個國家尋求政府開發援助（ODA）。他說，菲政府也可能為部分鐵路項目提供資金，或尋求私人領域投資。

包蒂斯塔在媒體論壇上說，「我們正在探討這些問題，我們還不能提供任何細節。」