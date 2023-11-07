首例 工研院攜手中華開發資本打造「生醫創新跨域合作平台」

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工研院7日宣布，與中華開發資本簽署戰略合作備忘錄（MOU），將共同打造「生醫創新跨域合作平台」，透過引介、共享雙方在創投圈、生醫產業的資源人脈，共同尋找和輔導適合的生醫新創團隊提升研發能量，透過導入資金動能，幫助生醫新創加快商品化腳步，促進國內生醫新創立足台灣市場，布局全球商機。

工研院副院長張培仁表示，一家生醫新創從零到成長茁壯，要歷經9個階段，包含基礎研究，前期商品化，釐清產品定義、專利與法規，雛型品試製、臨床前試驗、臨床試驗，上市量產，上市後監督，最後進軍國際，不同階段共同的痛點都在「資金」。

在經濟部產業技術司長期支持下，工研院累積雄厚的生醫研發量能，過去即打造「一站式創新整合服務」，去年協助國內生醫新創廠商取得3.5億元的投資金額，輔導175家次業者，促成上千人次的業者參與媒合。

張培仁說，工研院為進一步加大輔導生醫新創的力道，決定攜手中華開發資本展開戰略合作，擬透過平台力量，共同助攻台灣生醫新創成長茁壯，這也是工研院第一次直接攜手國內募資機構共同簽署MOU，在生醫領域展開戰略合作，預計將從「人流、金流、資訊流、經驗流」四大面向切入。

「人流」協助生醫新創團隊與適合的投資人或創投對接。「金流」協助投資活水適時導入合適的研發團隊與技術標的。「資訊流」持續與研發團隊分享創投產業對國內智慧醫療產業最新的投資觀點，協助新創團隊將研發方向對準市場趨勢商機。

「經驗流」協助創投篩選出國內具發展潛力的生醫新創進行投資，同時，也協助生醫新創發展、探索市場需求與產品利基，逐步打造正確的商業模式。

中華開發資本大健康事業群總負責人何俊輝指出，雙方合作推動「生醫創新跨域合作平台」，以產研合作形式，加大開發資本在生醫產業的資本投入比重，以工研院強大的研究專業和研發成果，優先透過中華開發建構的生技投資平台，找尋不同階段更精準合適的投資對象。

中華開發資本代理總經理南怡君表示，產研與資本合作是促進技術創新的必要形式，對於推進產業發展具有高度催化效果，生醫領域合作是一項重要的開始，其他包括半導體、智慧製造及綠能等議題，都將是未來合作重點。

雙方期盼透過合作，支持台灣生醫新創扎根成長，研發實力更上層樓，技術實質落地應用，並找到最佳商業模式，進而搶攻全球精準健康新商機。

新竹縣,工研院,生醫,創新