以巴衝突、大陸十一長假干擾 台塑四寶10月營收悉數下滑

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受制以巴衝突地緣政治風險升溫、大陸十一長假干擾，台塑四寶10月營收悉數下滑，合計營收1,331.24億元，月減5％，年減7.5％；其中，台塑化（6505）受因油價趨緩，10月營收月減7.7％，台化（1326）化月減2.7％，南亞（1303）、台塑（1301）月減1.9％、1.7％。

台塑董事長林健男表示，受制大陸終端需求不佳，且下游客戶加工外銷訂單減少，十一長假期間加工廠停工約1週，影響出貨量，10月營收163.06億元，月減1.7％，年衰退4.3％；前十月營收1,677.02億元，年減22.9％。

南亞化工及塑膠加工10月價、量皆有增加，惟受制需求季節因素、以巴衝突引發通膨疑慮干擾，壓抑聚酯、電子材料業績能量，10月營收217.22億元，月減1.9％，年減18.4％；前十月營收2,184.86億元，年減28.61％。

南亞董事長吳嘉昭指出，聚酯產品因瓶用粒進入市場淡季，而美國汽車業罷工也影響絲、棉銷售。電子材料雖然原料BPA、ECH價格上漲推升產品售價，但月中爆發以巴衝突，地緣政治風險急遽升高，市場對通膨能否降溫產生疑慮，加上國際銅價下跌，下游呈現觀望，部分十一長假後的備庫需求延後下單，導致10月出貨量未如預期。

台化因中東地區武裝衝突、地緣局勢緊張及市場對原油供應中斷預期變化，影響油價震盪下跌，原料成本支撐偏弱，石化塑膠產品行情走跌；10月營收301.66億元，月、年小減2.7％、0.9％；前十月營收2,751.88億元，年減15.2％。

台塑化10月營收649.3億元，月、年雙減7.7％、7％；前十月營收6,016.28億元，年減16.9％。其中，10月原油煉製量1,496.5萬桶，月增24.5萬桶，但受外銷油品船期影響，產品總銷售量1,535.3萬桶，月減40.2萬桶；售價方面，10月杜拜原油月跌3.5美元／桶，加上外銷油品對原油價差減少，10月產品平均售價比9月減少6.2美元／桶。

烯烴事業部分，10月總銷售量39.5萬噸，月減0.6萬噸。受市場供給減少影響，乙烯、丙烯及丁二烯平均售價增加25美元／噸、1美元／噸及57美元／噸，另裂解汽油平均售價減少29美元／噸；10月平均售價月增6美元／噸解汽油平均售價減少29美元／噸。