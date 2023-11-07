軒郁雙喜臨門，10月營收年增近倍，韓國發明展抱4大獎

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軒郁（6703）雙喜臨門！不僅10月營收以2.79億元創下史上第三高，交出年成長99.75％佳績；近日在第19屆韓國首爾國際發明展中，也榮獲1金2銀1大會特別獎，預期將有助產品打進國際市場，助推業績更上一層樓。

營運表現耀眼的軒郁，累計1-10月營收22.23億元，年成長75.34％。由於第四季為電商旺季，內部正正積極調整備貨因應年度雙11購物節的需求，旗下美容與保健兩大品牌群將於雙11期間推出年度最優惠組合，都將帶動營運進入高峰。

此外，該公司也在韓國首爾國際發明展中，榮獲1金2銀1大會特別獎佳績，在26國近500件作品中脫穎而出。

軒郁表示，旗下三項發明專利「天然植物防曬複方精油」、「有效淡化斑點與黑色素之天然植物美白複方精油」與「專利發酵乳製品之用途」，除了拿下韓國發明展4大獎外，已陸續囊括世界級國際大獎，包括今年「瑞士日內瓦國際發明展」、「馬來西亞MTE國際發明展」與「德國紐倫堡創新發明展」等。

軒郁指出，此次特別選用台灣檜木精油組合而成的美白複方精油在以美妝產業聞名世界的韓國特別得到各評審的青睞與注意。未來公司將應用此專利成分，將研發成果商品化，與旗下阿原品牌的陽明山植萃合作，開發出全新有機植癒保養產品，以滿足市場對高品質有機全素保養品的需求。