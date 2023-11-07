元順利榮獲第22屆台中市金手獎

第22屆臺中市金手獎選拔結果出爐，共20家績優中小企業經嚴格審查後脫穎而出，10月27日在臺中市政府頒獎，由臺中市長盧秀燕公開表揚。本屆得獎廠商之一元順利公司，是一家專業的CNC加工廠，自民國96年創立以來便以精實管理為基礎，以人為本做為企業使命，在技術本位之下，不斷提升產品與服務之品質，滿足客戶需求。近年更積極轉型升級，開展E化流程、優化製程，在加工業界建立優質品牌形象，經營績效獲得各界肯定，實乃中小企業之表率。

元順利總經理李明豪表示，此次獲得金手獎，不僅對元順利是一大肯定，也是對我們最好的鼓勵。為了我們所代表的團隊及公司的榮譽，我們仍會持續不斷努力、追求卓越，和客戶站在一起，滿足客戶的需求，創造更優異的成績。我們堅信，不斷學習和創新，保持與時俱進，堅守誠信和專業，建立良好的合作關係，共同成長和發展，才能在激烈的競爭中脫穎而出。

除了獲得金手獎，元順利今年也再度榮獲由潭雅神工協會舉辦的精工獎。李明豪說，我們強調團隊合作和相互支援，相信每一個團隊成員的貢獻都是不可或缺的。未來仍將堅守優良的品質與技術，繼續成為頂尖的選手，為我們的團隊和客戶帶來傲人的成果。而且，我們會繼續努力，在公司的治理與回饋的正向循環下，為社會、環境持續貢獻，讓產業正向發展，社會善良有愛，環境更美好。

各方專家都預估明年產業即將復甦，李明豪說，今年元順利調整機台設備稼動與作業流程改善下，我們不僅能將開發與量產再縮短時程，還能確保品質，並持續提升達交能力。未來將投入產線自動化並建置自動倉儲系統，為接下來的客戶需求、產業供需及產品的內外銷做好準備。除此之外，更將導入IATF 16949:2016品質管理系統，精進品質與服務，期許未來元順利能成為CNC業界的指標性廠商。