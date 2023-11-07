保存文資活化歷史建築 龍瑛宗文學館獲第24屆國家建築金獎

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由新竹縣文化局與財團法人龍瑛宗文化藝術教育基金會共同合作經營的「龍瑛宗文學館」，在今年第24屆國家建築金獎中，共斬獲「公共建設優質獎」、「公共建設優質獎首獎」及「公共建設優質獎之協力團隊評審團特別獎」等3個獎項，縣長楊文科恭喜龍瑛宗文學館獲獎，也邀請鄉親、遊客多加造訪，認識在地知名作家的精神。

文化局局長李安妤表示，歷史建築北埔公學校是北埔國小的前身，是龍瑛宗的母校，更是其文學之夢的啟蒙地，北埔公學校日式宿舍創建於1898年，2017年登錄為歷史建築，2020年修復完成。

文化局將北埔公學校日式宿舍再利用規畫為「龍瑛宗文學館」，2021年委託財團法人龍瑛宗文化藝術教育基金會經營館舍，舉辦藝文推廣活動，將文學與民眾生活鏈結，也逐漸活化龍瑛宗文學館。

龍瑛宗孫女、龍瑛宗文化藝術教育基金會執行長劉抒苑表示，將歷史建築北埔公學校宿舍設置為文學館，不僅讓祖父的文學能重返故里，與現代藝術、在地文化及北埔國小的校本課程做結合，使這棟歷史建築賦予更深刻的意義與價值。她不諱言營運期間碰到疫情的考驗，但都逐步克服困難，感謝文化局與各界的協助與支持。

李安妤表示，北埔的地景、歷史、風俗民情是滋養龍瑛宗文學的沃土，龍瑛宗文學館啟用滿3年之際，獲得國家建築金獎3個獎項肯定，要感謝龍瑛宗文學藝術教育基金會對營運活化的努力，客委會、北埔國小及北埔鄉公所的支持，該局也會持續推動在地文化資產的保存與維護。