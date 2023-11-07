2024新北環保局月曆今發布 持10個廢乾電池可免費兌換

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新北市環保局今發布2024「新北潔出曆-環保我很繪」月曆，月曆結合環境教育繪本得獎作品及有聲書，將繽紛生動的繪本圖畫，對應各項環保創作理念作為12個月份的主題，月曆13日起開放兌換，民眾只要持10個廢乾電池至指定地點，即可免費兌換1份月曆，數量有限，換完為止。

環保局主任秘書陳美玲表示，環保局自2021年推出環保形象月曆，至今邁入第4年，從默默守護城市的清潔隊員、簡約文青風推廣少污染少剩食少一次性用品的新北十二少，到卡漫風格繪畫結合實景，發展出推廣環保政策的「環保潔（傑）出曆」品牌，希望以環保月曆持續陪伴大家一起關注環境、落實環保生活。

今年延續「環保潔（傑）出曆」精神推出的2024「環保我很繪」，內容為近年傑出的新北市環境教育繪本得獎作品，期透過每月介紹一件色彩繽紛、充滿創意且將環保換句話說的作品，帶給民眾耳目一新的感受，持續推廣環境教育。

環保局表示，今年月曆更是親子共讀的絕佳選擇，民眾可搭配「掃我聽故事」有聲書QR Code及「掃我看故事」電子書繪本QR Code，或聽或看，完整享受繪本故事，豐富環保月曆的視聽體驗。

環保局說明，2024「環保我很繪」月曆有桌曆及掛曆兩種款式，將13日起開放兌換，民眾只要拿10顆廢乾電池（包含充電電池、鈕扣型電池、鹼錳電池等）到新北市各區清潔隊指定兌換地點或新北市環保局，即可免費兌換一份月曆，每人以擇一款式兌換一本為限，數量有限換完為止，詳細活動資訊可至「新北i環保」Facebook粉絲專頁查詢。