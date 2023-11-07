《生醫股》睿生+屏科大 攻毛經濟商機

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【時報記者莊丙農台北報導】睿生光電(6861)持續推動研發創新，加強未來關鍵核心技術能量，今日與國立屏東科技大學共同發表3年產學合作豐碩成果，並由睿生總經理李志聖與屏科大校長張金龍代表雙方續簽產學合作備忘錄，透過睿生的硬實力搭配屏東科大的軟實力，持續深化產學合作。

睿生總經理李志聖表示，睿生X光平板感測器解決方案除將技術應用於一般醫療診斷外，更加拓展多元場域應用，跨足非人體醫療檢測場域，包含寵物市場、工業應用領域等。近年寵物市場蓬勃發展，睿生透過深耕X光醫療為基礎，攜手台灣頂尖屏科大獸醫學術專業，成功將創新技術落地於寵物醫療場域。過去睿生與屏科大已合作多年，今日雙方將更深化夥伴關係，除為台灣提供更完善、優質的寵物醫療解決方案外，更加速培育產學研專業人才。

睿生與屏科大自2020年起開始啟動產學合作，今日共有四大亮點成果發表：1、收集累積逾15,000筆Ｘ光影像，建立台灣最大「獸醫AI影像資料庫」；2、透過分析拍攝X光參數與獸醫診斷疾病資訊，建構獸醫「動物病症拍攝參數的標準化」，大幅提升臨床運用與研究；3、「開發獸醫用AI醫學影像分析模型」，透過心臟椎體指數比值(VHS)的AI模型，精準揪出寵物病灶；4、國內首創教科書等級「寵物X光標準擺位指引」，依獸醫師臨床拍攝需求，制訂常用擺位獲取標準醫療影像，以輔助獸醫師診斷。

未來雙方擴大產學合作計畫，包含升級建構「獸醫用AI醫學影像分析模型開發」，輔助獸醫朝向精準醫療趨勢，接軌智慧醫療，開發AI題目如輔助型AI、診斷型AI，包括大腿骨變形程度判斷、關節炎偵測等。另外，優化獸醫界社群平台「Veticle獸醫影像雲平台」，運用科技打造產學研界溝通平台，致力完善獸醫臨床病例知識管理系統。