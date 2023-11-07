變電箱阻礙通行又突兀 嘉市議員建議這樣做

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斥資逾6000萬，嘉義市興業西路人行步道改善工程，部分路段已陸續完工，7日嘉義市議員鄭光宏質詢，台電遷移變電箱期程延宕導致通行受阻、破壞市容景觀，指台電漠視市民通行權利，對此台電嘉義區處解釋，台電配合市府工程施作分階段遷移變電箱，完工路段已將變電箱移至靠近馬路位置，其餘路段需配合工程管線配置才能停電、遷移，已勠力施工中。

鄭光宏指台電遷移變電箱期程延宕會是影響市民權益，要求工務處未來要落實管線協調會議結論，嚴格要求相關單位配合管遷進度移設，還給市民安全的通行空間，另針對變電箱體無法遷移、縮小或下地，建議至少要彩繪、美化，不要讓橫亙在人行步道上的變電箱體顯得突兀，更不要讓斥資數千萬改善的人行步道工程，因為一個醜陋的變電箱體而壞了整體市容景觀。

鄭光宏並舉崇文國小前的台電變電箱體彩繪成阿里山小火車，以及金門縣32組電箱以熱氣球、幾何圖形彩繪美化為例，建議工務處循此模式處理，甚至由市府自編少許預算，與社區或學校合作替變電箱改頭換面。

市府工務處長蘇文崎說，針對變電箱移設，都有跟台電協調，至於變電箱外觀顏色，台電說是統一色調，至於變電箱下地或縮小，也跟台電討論過，不過可能會涉及線路配置等問題，至於彩繪美化，是市府可以努力的方向。

台電嘉義區處表示，興業西路人行道，新民路以西路段10月14日已全部完成配電設備改遷工程，新民路以東─南側路段，配合管路工程，已責成電氣及管路承攬商協調施工程序，考量停電改接當日須由管路承攬商配合管路切管及預鑄基礎台設置，且附近商店林立，還有醫院等協調停電困難，目前已敲定6日至13日完成該路段配電設備改遷工程，其餘路段則配合工程進行進場。

至於變電箱彩繪，台電嘉義區處解釋，目前的色調曾委託景觀設計公司選出，符合美學也不會太唐突，具整體一致性，考量到設備久了要汰換，加上智慧財產權，台電不會主動彩繪，但如果社區發文，只要不影響安全，會同意由社區自行彩繪。

今工務處工作報告，除鄭光宏針對變電箱移置提出質疑，市議員王浩也說，道路挖挖補補，路不平，是市民心中的痛，指嘉義市有訂共同管道辦法，要求市府落實執行，另嘉義市人行道普及35.53％低於全國平均49.59％，要求市府加快施設，並增加校園周邊通學步道。

議員林煒軒也說，全市有4成長輩對人行道不友善不滿意，不友善原因包括人行道凹凸不平、有阻礙物、過窄或過於傾斜，應優先遷移變電箱。議員李奕德也批道路管線開挖太頻繁，讓市民很無助，建議市府整合管線單位，建立共同管道。